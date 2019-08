Dieci anni di carriera, Naro premia il tenore Piero Barone

Naro ed i suoi eventi estivi. Nuovo appuntamento con movida, bellezza e premiazioni. Venerdì 16 agosto via alla seconda edizione di "Miss Estate Narese". Una serata ricca di momenti di ballo, canto e di bellezze naresi che si contenderanno la fascia di Miss. Ospite d'onore il cantante de "Il Volo" Piero Barone che sarà premiato per i 10 anni di carriera dalla sua Naro. L'appuntamento è alle 21 alla scalinata Calogero Gueli Alletti in Via Dante.