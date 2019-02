Il circo Orfei fa tappa in città, mostre e cultura: ecco il week end

Mostre, movida ma anche cultura e concerti: in città è tutto pronto per vivere al meglio il week end. Abbiamo selezionato gli eventi cult del fine settimana, live music in piazza San Francesco ma anche il circo Orfei. Tutti quello che c’è da sapere sui due giorni del week end nell’Agrigentino

Arriva il grande circo Greca Orfei con gli amici animali e gli artisti di fama internazionale. Il debutto è con due spettacoli venerdì 15 febbraio alle ore 17.30 e alle 21. Le famiglie Mavilla e Martini insieme con la direttrice artistica Greca Orfei, nipote di Moira, si esibiranno tutti i giorni, dal 15 al 25 febbraio, con due spettacoli: alle 17.30 e 21 e domenica alle 16.30 e alle 19.30, mentre il martedì e il mercoledì è previsto il riposo settimanale.

Torna al teatro L’idea, il 17 febbraio, alle 20 e 30, la comicità esuberante di Sergio Vespertino che porterà in scena il suo “Papà alla coque”, con le musiche di Pierpaolo Petta. Con questo spettacolo Vespertino, che cura anche la regia, scopre il lato comico, buffo e grottesco della vita in famiglia di un papà.

Venerdì, 15 febbraio 2019 alle 9 presso il teatro San Francesco di Favara sarà presentata l’opera teatrale "Calogero Marrone, l'eroe non più dimenticato".

Nell'ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio dei beni architettonici storico-artistici il prossimo 15 febbraio si svolgerà una giornata di studi sul tema “Coniugare cultura e sviluppo - Tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-artistico per la crescita del territorio” , condiviso con la programmazione del Muceb - Museo della ceramica di Burgio.

S’intitola “Humanity without borders”, ossia “Umanità senza confini”, ed è la mostra fotografica realizzata da Nuccio Zicari allestita alla FAM Gallery di Agrigento, dal 16 febbraio e fino al 24 marzo. Inaugurazione sabato 16, ore 17.30. Selezionati dall’autore, sono venticinque scatti nella nuda verità del bianco e nero raccolti tra il 2015 e il 2017 nell’hotspot di Porto Empedocle, dove centinaia di volontari si sono impegnati ad accogliere, accudire, visitare, medicare, ascoltare i migranti in fuga da guerre, fame e povertà.

Si torna a ballare il centro città. La movida torna a farsi spazio in quel di piazza San Francesco. Una serata di live music grazie al duetto elettro rock “Marte”.

Il party a due passi dal mare, è "Discoclub" da Oceanomare. Disco club da Oceanomare. Sabato 16 febbraio il party a due passi dalla spiaggia. Il deejay set è affidato a Riccardo Gaz e Andrea Cassaro.