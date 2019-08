Musica e movida, la notte bianca a Santo Stefano Quisquina

Notte bianca a Santo Stefano Quisquina, per un sabato sera tutto da vivere. Si comincia alle 22 con la musica in piazza della Vittoria. In scena la tribute band di Caparezza. Alle 22 e 15 in via Libero Attardi La quinta Giusta. In via Roma la musica de “I Pacari”.

Alle 22 e 45 in via Reina “Salvatore Pecoraro e band”. In piazza Maddalena alle 24 musica speciale con deejay Angelino. Gli eventi sono gratis.