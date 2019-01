Musica e mostre d'autore, ma anche movida: gli eventi cool del week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Musica, movida per un fine settimana tutto da vivere. In pieno centro città, in piazza San Francesco, è concerto a cielo aperto. Ma anche inaugurazioni e mostre speciali, come quella dell'artista, Franco Fasulo.

Sarà presentato, con un concerto inaugurale, il restauro del più antico organo della Sicilia custodito nella chiesa Madre di Cammarata. Il restauro, è stato realizzato dalla “Bottega Organaria di Giuliano Colletti di Chiusa Sclafani”, con il contributo erogato dall'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e della CEI. L'organo della Matrice è sicuramente uno degli organi più antichi della Sicilia. La prima realizzazione risale al 1506 ad opera di Giovanni De Blundo, autore in quegli stessi anni dell'organo maggiore della cattedrale di Cefalù, molto simile per tipologia a quello di Cammarata. Lo strumento attuale si compone di 611 canne, una tastiera con 45 tasti, 8 pedali e 10 registri.

Al via la nuova stagione 2018/2019 di prosa, musica e danza del Teatro Comunale “L’Idea” di Sambuca di Sicilia. “Molte le novità artistiche ed organizzative predisposte con l’obiettivo di fidelizzare nuovo pubblico per il teatro del Belice che conferma la propria vocazione di polo teatrale territoriale", spiega il presidente del teatro Costanza Amodeo.

Tra slanci lirici e specifiche modulazioni d’un che di epico, alla FAM Gallery di Agrigento, dall’8 dicembre e fino al 13 gennaio, è in mostra Franco Fasulo con "Codici degli orizzonti, vibrante costellazione di piccoli olii e pastelli. L’ossido è l’inconscio? Di certo l’immagine costruita ‘sorge’ dal “rumore di fondo” della vita, il ‘rumore’ penetra sconvolge dà forma distrugge ed è eterno ed effimero come l’inconscio".

“Le Grida Silenziose” un ossimoro che racchiude la forza di un’espressività che trova spazio nelle opere dell’artista messinese Giacoma Venuti in arte Giko. L’esposizione ospitata alla Pinacoteca civica ex collegio dei Padri Filippini rende omaggio alle vittime del mare, attraverso l’unione tra la moderna innovazione tecnologica e l’arcaico impulso di dipingere. Sulle tele e nei frame che a ritmo incalzante si rincorrono sullo schermo, il protagonista è il lento respiro del Mediterraneo. L’artista riesce ad approfondire temi intensi in modo delicato ed emozionante. Oltre cinquanta tra oli su tela, pittosculture e policarbonati retroilluminati che invitano alla riflessione dove ogni pennellata è intrisa di speranza.

Un sabato a ritmo di musica per il centro città. L’evento organizzato dai gestori dei locali, Ciaula e Mojo, vede come protagonista la musica italiana.

Musica in spiaggia, per un sabato tra divertimento e movida. Da Oceanomare il deejay set targato Andrea Sammartino. L’evento si terrà sabato 12 gennaio, l’ingresso è gratuito.

Seconda edizione per la manifestazione "La Scuola incontra il territorio". L'evento si svolgerà sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019 al centro commerciale La Fornace

Sabato gli alunni dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Pirandello” di Bivona si cimenteranno in una rappresentazione teatrale nella quale gli alunni del liceo classico metteranno in scena un opera del grande commediografo greco Aristofane molto attuale “Le donne al Parlamento”.