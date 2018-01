Mostra "Entire Life in a Package", all'evento presente l'ambasciatore di Israele Ofer Sachs

Domenica 28 gennaio 2018 presso Villa Aurea, alle 18 con ingresso gratuito, alla presenza dell’Ambasciatore di Israele Ofer Sachs, si svolgerà l’inaugurazione della mostra Entire Life in a Package di Orna Ben - Ami a cura di Ermanno Tedeschi.

Il progetto artistico “Entire Life in a Package” – una vita in un pacchetto – dell’artista israeliana Orna Ben-Ami, approda in Sicilia, luogo simbolo del processo migratorio di ieri e di oggi. E non poteva esserci una terra più adatta per illustrare i flussi dei popoli, da e per luoghi lontani, in cerca di una vita migliore.

Dal 29 gennaio al 18 marzo sarà visitabile nella Valle dei Templi di Agrigento una personale cruda e poetica curata da Ermanno Tedeschi e realizzata in collaborazione con l’Ambasciata Israeliana in Italia.

Un luogo d’incanto secolare, che porta a pensare come la vita dell’uomo sia un attimo a confronto della terra, delle antiche costruzione, degli stessi ulivi fissi a guardia delle valli e dell’orizzonte: qui le opere di Ben-Ami saranno ospiti, quasi per uno scalo tecnico, prima ripartire poi per altri luoghi, migranti anche loro.

La valigia è l’elemento centrale della rassegna e del lavoro dell’artista che lavora le sue sculture metalliche fondendole e sovrapponendole a foto di migrazioni dei fotoreporter della Reuters “Il lavoro di Orna stupisce non solo per la leggerezza con cui lei utilizza una materia, il ferro, combinandolo concommoventi fotografie scattate dai fotografi nei luoghi caldi del mondo, ma soprattutto per la sensibilità e ladelicatezza con cui tratta il tema della migrazione.” Illustra Ermanno Tedeschi “La sua opera mi ha colpito intimamente, rimandando alla mia stessa storia familiare, appartengo ad un popolo per millenni senza terra, domiciliato ovunque nei secoli, ma sempre in viaggio verso le antiche radici.”

Gli scatti sono la quinta che narra un preciso istante della vita del migrante, o il momento dopo l’abbandono, un frame cristallizzato da cui emerge, anche tridimensionalmente, in modo prepotente, un oggetto: un povero sacco, una valigia, un baule, una borsa o un ricordo che non può esser abbandonato seppur di non necessario alla vita quotidiana, come una bambola. Ciò ci fa indovinare quali siano i contenuti immateriali delle scatole da viaggio. I pacchi della vita possono contenere aspirazioni, sogni, desideri e qualcosa di ciò che si è lasciato.

Spiega le ragioni dell’importanza del messaggio della mostra, Eldad Golan addetto culturale dell’Ambasciata di Israele: “Le opere di Orna Ben-Ami mettono in evidenza le vite dei migranti travolti dal corso della storia: quali erano le speranze dei siciliani emigrati dopo la guerra? Quali sono state le paure degli ebrei espulsi nel corso dei secoli? Cosa portavano con sé? In che lingua guardavano al futuro? Quali erano i loro “bagagli di vita”? Osservando le opere di Orna Ben-Ami possiamo guardare alla storia dei migranti, e pensare ai lunghi secoli di paure, desideri racchiusi in questi “Life Packages”.