Mostra fotografica di Valentina Indelicato per "Le vie dei tesori"

“I tesori di Sciacca” negli scatti di Valentina Indelicato, in mostra in occasione del festival “Le Vie dei tesori” iniziato oggi. Le sue foto sono in esposizione nella torre campanaria di San Michele.

La mostra, da programma, è visitabile dalle 10 alle ore 18, dal 13 al 29 settembre 2019, periodo delle Vie dei tesori.

L’attrice saccense Valentina Indelicato fa un viaggio fotografico tra le bellezze di Sciacca. Le immagini sono corredate da una descrizione e sono pubblicate anche sull’account social Linkedin.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Sciacca, assessorato alla Cultura.