Treni storici, concerti e docufilm: gli eventi clou del week end

Musica, eventi e tante iniziative per l’ultimo fine settimana del mese. I treni storici sono pronti a conquistare l’Agrigentino, ma anche i concerti e le iniziative speciali: ecco gli eventi cult del fine settimana.

Parte ufficialmente la stagione dei treni storici e turistici in Sicilia. Due gli appuntamenti nel prossimo fine settimana, i primi del ricco programma organizzato e promosso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana con la collaborazione della Fondazione FS e Slow Food.

Prende il via nella città dei templi il primo appuntamento dei "giovani imprenditori" della Confcommercio di Agrigento, rivolto agli imprenditori che desiderano essere al passo coi tempi e crescere insieme.

Immersi nella natura e in compagnia dei propri cari. Una passeggiata nella splendida Valle dei Templi di Agrigento con scampagnata finale al Giardino della Kolymbethra, vicino al tempio dei Dioscuri, dove con le guide del Fai si potrà scoprire la bellezza dell'antico agrumeto e inebriarsi con il profumo della zagara, alberi di arancio in piena fioritura. Inoltre, si potranno visitare le antiche sorgenti di Akragas e scoprire uno degli acquedotti Feaci, l'Ipogeo Kolymbethra-Porta quinta, che si potrà percorrere sotto la guida di esperti speleologi.

E' presente da qualche giorno e rimarrà fino al 1 maggio nel corso della fiera Agrigento Expo una mostra tematica intitolata “Akrasauro”, con una esposizione di fossili e riproduzioni in scala reale dei famosi rettili preistorici. La mostra organizzata da Luca Castronovo con la collaborazione di Mario Pardo.

Dopo Pasqua, Pasquetta e Festa della Liberazione, il Wwf Sicilia Area Mediterranea organizza un’azione di sensibilizzazione per risvegliare il bene che si nasconde in ciascuna coscienza. Non produrre rifiuti plastici significa anche evitare di disperderli nell’ambiente con gravi danni al pianeta.

Notevoli note presenta: “Contaminazioni musicali”, un evento di musica classica, lirica, jazz e body percussion. Un evento unico nel suo genere che si terrà sabato 27 aprile alle 19:00. Il concerto avrà come palcoscenico la chiesa San Domenico di Agrigento.

Seconda tappa di "Quasi 12 - Nessun colpevole", il docufilm arriva a Favara. La proiezione è fissata sabato 27 aprile alle 20:30. il documentario “Quasi12-Nessun colpevole” narra la tragica vicenda del piccolo Stefano Pompeo, un bimbo favarese di 11 anni ucciso dalla mafia 20 anni fa.