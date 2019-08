"Salvare vite non è reato", Licata scende in piazza per dire no al razzismo

"Salvare vite non è reato". Licata scende in piazza a difesa dei diritti umani. L'evento si terrà sabato 7 settembre Licata. Nella piazzetta centrale di villa Regina Elena, a partire dalle 17, verrà creata "una catena umana in solidarietà con le azioni di soccorso in mare, per l'apertura dei porti e per il dissequestro delle navi umanitarie".

La manifestazione è stata voluta e organizzata da "Sos Razzismo Agrigento". All'eventi hanno già dato la pronta adesione diverse associazioni.