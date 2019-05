"Mangia e passia", il festival del cibo di strada

Gli eventi che avranno luogo il prossimo weekend sono “Mangia e Passìa”, che si svolgerà sabato primo giugno a Joppolo Giancaxio, e i due itinerari turistici, l’uno naturalistico e l’altro archeologico, compresi nell’iniziativa “Passeggiando sui gessi e nei gessi”, in programma domenica 2 giugno a Sant’Angelo Muxaro. Entrambi gli eventi coinvolgono le amministrazioni comunali di riferimento e sono promosse ed organizzate dal Circolo "Rabat" di Legambiente Agrigento, in collaborazione con gli uffici delle riserve naturali “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” e “Macalube di Aragona” gestite da Legambiente Sicilia. L’iniziativa di Sant’Angelo Muxaro vedrà la compartecipazione dell’associazione di promozione territoriale Val di Kam.

In Sicilia saranno proprio questi gli appuntamenti principali della campagna nazionale di Legambiente “Voler bene all'Italia”, la festa dei Piccoli Comuni che si terrà appunto in tutta Italia in coincidenza con le celebrazioni della Festa della Repubblica per ribadire l'importanza dei nostri centri minori per lo sviluppo del Paese e chiedere con forza che alcune politiche rivolte ai piccoli Comuni vengano messe a sistema per permettere a tutti di essere territori di innovazione, facendo un salto di contemporaneità nella governance locale, nelle opportunità di lavoro, nella presenza di servizi e offerta formativa, nella qualità della vita diffusa che pure resta altissima in questi luoghi dell'Italia del buon vivere.