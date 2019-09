Mare, vino e sapori per il Vineyard Tour, sagra della salsiccia e il ricordo di Andrea Camilleri: gli eventi clou

E' il week end da dedicare ai sapori, ai profumi: tra mare, vigne e natura selvaggia. Ma anche quello in cui, a Vigata ma non solo, verrà ricordato Andrea Camilleri ed è il fine settimanna in cui verranno presentati libri - con tanto di festival dell'editoria - e si celebrano, fra sagre, musical e concerti, la patrona di Villaseta e quella di Palma di Montechiaro.

Ecco tutti gli eventi

Inizia domani il Vineyard Tour: un weekend tra mare, vigne, natura, sapori e bellezza. L’evento di Mandrarossa dedicato alla vendemmia permetterà a winelovers e turisti di visitare e scoprire il territorio di Menfi attraverso i suoi sapori, i suoi profumi, i racconti di chi vive le terre del Menfishire da generazioni e la bellezza dei suoi paesaggi mozzafiato tra mare, vigne e natura selvaggia. Domani, appunto, l'inaugurazione.

"Tutti a Vigata per Andrea Camilleri". Oggi, a Porto Empedocle, si ricorda uno dei suoi cittadini più illustri. Al Parco ferroviario di Porto Empedocle centrale, a partire dalle 19.30, vi saranno i tributi alla memoria dello scrittore recentemente scomparso. La Fondazione FS, per raggiungere il parco ferroviario, ha messo a disposizione una littorina che partirà alle 19.02 dalla stazione di Agrigento centrale. Sabato 7 settembre, sempre alla stazione di Porto Empedocle, concerto tributo del maestro Francesco Buzzurro, infine domenica 8 settembre spettacoli teatrali a cura del Piccolo Teatro.

Nell'incantevole cornice del Lounge Beach - Scala dei Turchi ci sarà invece "A cena con il commissario Montalbano", omaggio ad Andrea Camilleri nell’anniversario della sua nascita. Con inizio alle ore 20:30, l'evento gastronomico-culturale è dedicato interamente allo scrittore empedoclino, papà del Commissario Montalbano, nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925 e deceduto lo scorso 17 luglio a Roma.

“Quel filo di fumo”, Sciacca rende omaggio ad Andrea Camilleri. È questo il titolo della serata-omaggio allo scrittore Andrea Camilleri, che si terrà a Sciacca, nel giorno della sua nascita, attraverso la lettura di brani tratti dalla sua vasta produzione letteraria. L’appuntamento è inserito nel calendario di “Sciacca Estate 2019, nel giorno in cui è prevista l’apertura del festival dell’editoria siciliana “In.. chiostro”.

Tre giorni di incontri con scrittori, novità editoriali, letture, presentazioni e un omaggio ad Andrea Camilleri. È “In…chiostro”, il festival dell’editoria siciliana in programma a Sciacca, nell’atrio superiore del Palazzo Municipale, da oggi e fino a domenica 8 settembre.

Oggi l’Arcidiocesi di Agrigento farà memoria della Dedicazione della basilica cattedrale San Gerlando. Celebrazioni che tornano dopo 8 anni. Il parroco della Cattedrale, don Giuseppe Pontillo, comunica che alle 19 sarà celebrata una santa messa presieduta dall’arcivescovo Francesco Montenegro.

Sagra della salsiccia, musical e concerto in onore della Madonna della Catena. Sabato sera, la piazza ospiterà il concerto dei “Quartet Folk”. Domenica mattina, alle 11 sarà celebrata la santa messa animata dal coro diocesano. Al termine, intorno alle 12,00, motocilisti e appassionati della “Vespa”, si ritroveranno per la benedizione dei caschi. Nel pomeriggio, dalle 18,00, la processione per le vie di Villaseta, l’animazione dei “Let’s Go” ed i fuochi d’artificio, chiuderanno i festeggiamenti.

Massimo Boscarino presenta, domenica pomeriggio, il suo libro "Le fermate del piacere", Edizioni La Zisa Palermo, alla libreria Mondadori di Agrigento. Autunno sui Sicani, un cartellone di iniziative organizzato dall’associazione Rete Operatori Monti Sicani interamente dedicato agli amanti dell’outdoor che vogliono scoprire l’area naturalistica a cavallo tra Palermo e Agrigento. Si andrà alla scoperta degli antichi borghi, trekking ed equitrekking.

E' il momento dei festeggiamenti in onore della patrona di Palma di Montechiaro: Maria santissima del Rosario. Accanto alle celebrazioni religiose, diverse manifestazioni collaterali che prevedono diversi momenti di musica, danza e cabaret. Oggi, il concerto della banda musicale locale "Bellini"; domani sera il cabaret di Carlo Kaneba, mentre domenica 8 l'atteso concerto di Anna Tatangelo a cui seguiranno i giochi pirotecnici.

Patto di amicizia tra Aragona e Comiso. Domani, alle ore 19:30, al palazzo di città, vi sarà il raduno del corteo storico “La Corte dei Principi Naselli” e dei cortei storici di Sicilia. Subito dopo, alle ore 20, sarà inaugurata la 34esima edizione della Sagra della Salsiccia di Aragona.

"Salvare vite non è reato". Licata scende in piazza a difesa dei diritti umani. L'evento si terrà sabato 7 settembre Licata. Nella piazzetta centrale di villa Regina Elena, a partire dalle 17, verrà creata "una catena umana in solidarietà con le azioni di soccorso in mare, per l'apertura dei porti e per il dissequestro delle navi umanitarie".