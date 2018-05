MadMan in città, centinaia di agrigentini in fila per il rapper italiano

Per la prima volta al Fabrik Disco club Agrigento, il 19 maggio 2018 Followme presenta: Madman. Tra i dieci rapper più importanti d'Italia, è entrato nel mondo dell'hip hop partecipando all'edizione del 2006 del Tecniche Perfette (nota competizione di freestyle italiana), in Puglia, vinta poi a Torino da July B. L’evento è pronto a richiamare centinaia di giovani agrigentini e non solo. Alla serata anche Marco Pintavalle, Deejay 2P e Leokid. La serata non è gratuita e inizierà alle 23.