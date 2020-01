Ha suonato nelle principali discoteche d'Italia e non solo, oggi farà tappa al Fabrik. Si tratta di Luca Agnelli, producer che ha raggiunto vette come Drumcode e Soma. Il deejay toscano sabato 11 gennaio suonerà al Fabrik. All’evento anche Fabrizio De Santis, Marchello Bacino, Charlie Iapicone e Fabio Testa. L’ingresso non è gratuito.