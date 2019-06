La sagra del formaggio, treni storici e la "notte di Galileo": gli eventi clou del week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Sono tanti gli eventi in programma, un viaggio tra sapori e bellezze di una città che è pronta a vivere al meglio la bella stagione.

Secondo fine settimana di giugno, Agrigento si appresta a vivere una serie di eventi cult pronti a soddisfare le esigenze di grandi e piccoli.

Tutto pronto per la 21esima edizione della "Sagra del Formaggio, Quisquina Cheese Festival". L'evento è pronto a richiamare diversi appassionati e non solo. La giornata si svolgerà nel cuore di Santo stefano Quisquina. Domenica 9 giugno, tutti in fila per il formaggio più buono.

Il primo con il treno dei dolci e delle degustazioni partirà alle 7.53 dalla stazione di Palermo centrale. Fermate intermedie a Bagheria (8.10), Termini Imerese (8.34), Roccapalumba (9.19), Cammarata – San Giovanni Gemini (10.09), Acquaviva – Casteltermini (10.19), con arrivo ad Aragona Caldare alle 10.48.

Il Planetario di Agrigento di Contrada Borsellino, a Joppolo Giancaxio (Ag), dopo la chiusura dell’anno scolastico, si prepara ad una stagione estiva ricca di appuntamenti per il pubblico. Si apriranno i battenti con il primo appuntamento astronomico in programma, tra i più attesi e partecipati dell’anno, “La notte di Galileo”.

Nella sede della Fondazione Leonardo Sciascia, sarà presentato l’ultimo libro di Enzo Sardo dal titolo "Leonardo Sciascia. Il vero Nobel della cultura europea" edito da Salvatore Sciascia Editore.

Torna in esposizione al palazzo dei Filippini, lo straordinario "Mondo dei chiodi di Vetro" di Giosuè "Gino" Vetro, interessante mostra personale di sculture in ferro di un conosciuto professionista prestato all'arte.

Il progetto, ideato dal movimento Agrigento 2030 è nato con l’obiettivo di valorizzare il contesto urbano ed aiutare le persone a migliorare la cosapevolezza dei cittadini sulla necessità di tutelare i beni archeologici e monumentali del centro storico di Agrigento.

Il 7 e l’8 giugno prossimi, al centro culturale “San Domenico” di Canicattì, si terrà la seconda edizione di "Medinimaging", evento scientifico che nasce dall’intensa collaborazione tra medici internisti e radiologi, maturata nell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, anche in collaborazione con il “San Giacomo d’Altopasso” di Licata e costituisce un percorso metodologico nuovo.