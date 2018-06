San Calogero, le serate del Fai, i "Soldi Spicci": ecco il week end

Nuovo fine settimana in città. Gli agrigentini attendono San Calogero, la festa dedicata al santo nero, è già iniziata. Non solo festeggiamenti religiosi ma anche movida e iniziative del Fai. Ecco gli eventi dell’Agrigentino.

Venerdì 29 giugno a partire dalle 22.30, si esibiranno sul palco della manifestazione il duo di comici e web-star siciliani più in voga del momento. Il duo palermitano ”I Soldi Spicci” regalerà al pubblico della Sagra del Mare una serata piena di risate ed allegria. Claudio Casisa ed Annandrea Vitrano, amatissimi cabarettisti siciliani, sono noti al grandissimo pubblico principalmente per l’enorme successo raggiunto sui social network.

Sarà Lorenzo Riccardi il super ospite della discoteca "Saudade" di Marina di Palma. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, sarà lo special guest della serata. L’evento si svolgerà sabato 30 giugno dalle 24.

Sabato 30 giugno, alle 20 e 30 al teatro Pirandello di Agrigento, si svolgerà “Invito alla Danza 2018”, lo spettacolo della scuola di Danza Imera diretta dall’insegnante Simona Attanasio. Lo spettacolo di quest’anno avrà come tema “Alice nel Paese delle Meraviglie”, liberamente adattato da Simona Attanasio che, per le sue allieve, ha creato delle coreografie originali, capaci di valorizzare le loro qualità tecniche ed espressive.

Il mitico Dave Evans, primo storico cantante degli Ac/Dc, gruppo hard rock australiano formatosi a Sydney nel 1972, questa settimana è già in Sicilia per partecipare al concerto di sabato 30 giugno presso l’autodromo “Valle dei Templi” di Racalmuto. Si chiama “Village fest” ed è il ricco programma dell’estate de L’insolito posto. Venerdì 29 giugno sarà il turno dei "Mada band". L'evento è gratuito.

L’emozione della luce sul finire del giorno è il leit motiv di questa terza edizione delle sere Fai d’Estate, la grande festa dei Beni del Fai – Fondo Ambiente Italiano che torna quest’anno rinnovata e ampliata: 24 i Beni aperti straordinariamente in notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto per oltre 180 appuntamenti, che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica.

Il gruppo Trek "Amici del Trekking sui Sicani" danno vita ad una escursioneper famiglie anche con bambini piccoli (da portare con marsupio in spalla) e pranzo condiviso.

Si discuterà sul tema "Disturbi alimentari nel terzo milennio" (informare ed educare per prevenire) sabato 30 giugno, a partire dalle 19, nella chiesa Madre di Raffadali. L’evento promosso dall'associazione Alda Merini-Libera…mente Donna” in collaborazione con la parrocchia S.Oliva – Santuario Maria santissima Salus Infirmorum di Raffadali, intende affrontare il problema dei disturbi alimentari che, attraverso varie forme, affliggono molte persone soprattutto donne e ragazze.

Riparte la quinta edizione di “Teatrando sotto la luna”, rassegna teatrale pre-estiva, a cura della Parrocchia San Giovanni Bosco di Ribera, nella bellissima cornice dell’oratorio Don Giustino Russolillo, in via Verga. La manifestazione è guidata da padre Arley Tobar, con il patrocinio del Comune di Ribera, dell’emittente radiofonica Radio Torre Ribera e del Lions Club di Ribera.

Nell’ambito della sagra del Mare e della festa di San Pietro e Paolo, edizione 2018, è stata promossa un'iniziativa all’insegna della

solidarietà, del divertimento, dell’integrazione.

Destinatari sono i diversamente abili e i bambini e gli adolescenti ospiti delle comunità alloggio attive nel territorio. Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Annalisa Alongi rendono noto che saranno a loro disposizione, gratuitamente e per un'ora, le giostre del luna park.

In Sicilia Senso Comune si espande. Il primo libro del Movimento, distribuito da Mondadori, sarà presentato da due dei coautori, Marcello Gisondi e Stefano Poggi. Organizza Senso Comune Agrigento. Anche a Palermo, a Bagheria e ad Agrigento sarà possibile partecipare alla presentazione del primo libro collettivo del movimento Senso Comune, "I giovani salveranno l'Italia" a cura di Samuele Mazzolini, frutto della collaborazione di 13 giovani e brillanti autori, per la casa editrice Imprimatur, prodotto e distribuito da Mondadori. L'appuntamento è per venerdì 29 giugno alle 18 a San Leone, Agrigento, presso lounge bar GattoMatto.

Anche quest’anno, in occasione della festa di San Calogero 2018, ad Agrigento, l’associazione “Volontari di Strada” si fa promotrice di una raccolta del pane benedetto, simbolo della festa di San Calogero, da distribuire alle famiglie in difficoltà. Si comincia domenica primo luglio, in piazza Marconi, i volontari saranno a disposizione dalle 9 alle 13. "In alternativa - fanno sapere dal direttivo - è possibile lasciare il pane nei seguenti panifici: Dalli Cardillo di Piazza Pirandello, Dalli Cardillo di via XXV Aprile e Principato di Fontanelle. Nei quattro anni precedenti sono stati raccolti oltre 100 chili di pane donati alle famiglie bisognose a cui i Volontari di Strada prestano, da alcuni anni, attenzione e assistenza".