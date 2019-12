Il concerto in cattedrale, i presepi in provincia e la musica: gli eventi clou

L’atmosfera del Natale sbarca in provincia. Musica, ma anche presepi e concerti in cattedrale per un week end tutto da vivere. Da Agrigento fino ad Aragona passando per Sciacca e Canicattì, ecco tutte le iniziative in programma

Si terrà alla basilica dell’Immacolata il concerto spirituale della scuola di musica “Notevoli Note”. L’evento porterà in città artisti di spessore. Alla rappresentazione musicale parteciperanno il soprano, Miriam Bissanti, al flauto Stefan Mircea Cutean, il trombettista Calogero De Cicco, l'organista Franco Vito Gaiezza. Il concerto vedrà nel ruolo di direttore artistico, Paolo Padalino.

Sarà dedicata ai vini della Cantina Milazzo di Campobello di Licata l’ultima degustazione dell’anno della stagione 2019-2020 della delegazione Onav di Agrigento riservata agli appassionati dell’enologia di qualità. L’incontro si svolgerà venerdì prossimo, 20 dicembre, e sarà dedicato alla degustazione di 4 illustri vini dell’azienda vitivinicola agrigentina con un bianco del 2004 pluripremiato ed invecchiato a dovere.

Anche sabato 21 e domenica 22 dicembre in più di 3.000 piazze in Italia sarà possibile ricevere il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La beneficenza fa tappa anche nell'Agrigentino.

La Pro Loco loco Sikania di Burgio vuole dare inizio alle manifestazioni natalizie, all'insegna della solidarietà. Un appuntamento sarà il 21 dicembre presso piazza Umberto Primo per dare speranza ai tanti bambini e alle loro famiglie che affrontano una malattia genetica rara.

Il comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” anche quest’anno, in collaborazione con la parrocchia San Nicola, le attività commerciali e gli abitanti del quartiere, si è mosso al fine di curare lo spirito natalizio e il clima di festa durante questi giorni speciali, combinando in un unico programma tutte le iniziative che riguarderanno il quartiere intero durante le festività natalizie.

Nelle mura del castello Chiaramontano di Racalmuto la mostra personale di pittura di Alfonso Rizzo dal titolo "Anima e corpo". L’evento è organizzato e patrocinato da comune di Racalmuto e sponsorizzata dall’accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento. Alfonso Rizzo, artista racalmutese, vive e opera a Racalmuto nel paese di Leonardo Sciascia. Ha conseguito i suoi studi con il massimo dei voti nel 2019, presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo.

Sarà presentato sabato, 21 dicembre 2019 alle 10 presso la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, il volume conclusivo delle opere del maestro di "Regalpetra" edito da Adelphi.

l "Quartet Folk" torna in concerto. Un evento di Natale pronto a sorprendere ancora una volta. L'evento si terrà domenica 22 dicembre alla cattedrale di Agrigento. Le parole e musica del gruppo agrigentino si avranno dalle 20, dopo la conslusione della Santa messa. Il "Quartet folk" sarà "vestito" d'orchestra, in quanto oltre ai quattro agrigentini, ci sarà anche Marco Zammuto al contrabbasso, Federica Mosa al violino, Gloria Scorsone alla voce ed Andrea Vanadia alle percussioni.

http://www.agrigentonotizie.it/eventi/spettacoli-teatro-pirandello-natale-2019.htmlQuattro spettacoli eccezionali fuori cartellone, fanno parte di Verso Agrigento 2020, e ci porteranno dritti al compleanno per i 2600 anni della fondazione della città. Il primo in ordine cronologico è il concerto di Natale, si terrà il 18 dicembre alle 20,30, ingresso libero, in scena con Song Simphony l'orchestra di Palermo Classica.

Sono quasi quattrocento le “nannareddri”, edicole votive collocate durante il periodo natalizio sulle facciate delle case con l’immagine del presepe, davanti alle quali i vari gruppi di musicanti ogni giorno della novena di Natale suonano e cantano le tradizionali e suggestive melodie natalizie composte ad Aragona.