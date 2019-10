Musica, movida e sagre d'ottobre: ecco gli eventi del week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Iniziative speciali, lunghe passeggiate ma anche sagre d’ottobre. Si, perché, anche quest’anno torna il “Fico d’India fest”. L’esaltazione del gusto e la valorizzazione della gastronomia per una fiera che richiama migliaia di visitatori.

Torna anche quest’anno - e per la ventunesima edizione - il FicodindiaFest di Santa Margherita di Belìce, che dal 19 al 20 ottobre trasformerà le vie della cittadina del Gattopardo in un palcoscenico di colori, esibizioni, spettacoli, degustazioni per dare vita ad una due giorni di festa e incontri. Oltre alla partecipazione delle scuole dell’hinterland sono previste una serie di appuntamenti legati alla valorizzazione della gastronomia e dei prodotti tipici del territorio.

La sezione di Agrigento di Italia Nostra ha organizzato, domenica 20 ottobre 2019, l’evento “Il Fiume dei tesori: a spasso alla foce dell’Akragas, tra cultura e natura”, una passeggiata, che sarà guidata dall’archeologo Luca Zambito, alla scoperta di un sito fortemente legato alla nostra storia: la foce del fiume Akragas.

Due mesi di eventi e camminate no-stop, otto weekend tra tour insoliti alla scoperta di centri storici di antichi borghi, trekking ed equitrekking ed alta quota. Dal 7 settembre al 19 ottobre è in programma Autunno sui Sicani, un cartellone di iniziative organizzato dall’associazione Rete Operatori Monti Sicani interamente dedicato agli amanti dell’outdoor che vogliono scoprire l’area naturalistica a cavallo tra Palermo e Agrigento.

Ritornano gli appuntamenti dedicati ai bambini all’interno degli spazi della biblioteca comunale di Sciacca a Palazzo Lazzarini. Partono – comunica l’assessore Gisella Mondino – le attività del progetto “Leggimi piano, leggimi forte” che prevede letture ad alta voce e laboratori creativi.

Torna l’appuntamento con "33 giri di parole". Al Yellow di Porto Empedocle, in occasione dell’uscita del nuovo album di Franco Battiato una serata evento per ripercorrere la meravigliosa carriera del "maestro".

Torna l’appuntamento con “Piazza Grande” la discoteca a cielo aperto del centro città. In piazza San Francesco, anche questo week end, si fa festa.