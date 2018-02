Lunga maratona tra le eccellenze della città, musica e carnevale: gli eventi clou

Nuovo week end in città, l’Agrigentino è pronto a vivere i due giorni del fine settimana. In città le eccellenze sono pronte ad accogliere gli agrigentini, una lunga maratona tra le bellezze.

Agrigento, in attesa di conoscere il parere della commissione del Mibact sulla Capitale italiana della Cultura 2020 e per festeggiare il riconoscimento del patrocinio Ue del 73esimo Mandorlo in Fiore nell'anno della Cultura, prosegue con la serie di eventi che in città sono motore di grande opportunità per residenti e turisti.

Il teatro della Posta Vecchia presenta Glam City. Il romanzo di Domenico Trischitta con Silvio Laviano, regia di Nicola Alberto Orofino. L’evento si terrà sabato 10 febbraio 2018 alle 11 e domenica 11 alle 18.

Si rinnova il rito. Ritorna l’evento storico della città, il Carnevale di Sciacca, con i suoi colori, i suoi costumi, i suoi carri allegorici, i gruppi mascherati, il suo inimitabile coinvolgimento.

Il Carnevale si avvicina ed il centro commerciale "La Fornace" di Cammarata si prepara a festeggiare con "Carnevale in love". Previsti tre appuntamenti da domenica 11 a martedì 13 febbraio. Il primo avrà inizio alle 15,30 e prevede "Carnival Party", uno spettacolo con bolle di sapone, esibizioni di danza, balli di gruppo e sfilate.

La sfilata carnevalesca si concluderà infine presso il palazzetto dello Sport C.Hamel , ove oltre agli alunni che presenteranno i loro costumi ed ad alcune classi che si esibiranno in coreografie preparate per l’occasione, vi sarà la partecipazione della scuola di canto “Il bel canto” che coi suoi allievi allieterà la mattinata con momenti d’intrattenimento, flashmob ed esibizioni a tema.

La mostra è allestita all'interno dell'Ufficio Turistico del Palazzo di città e vi sono esposte alcune delle foto donate dall'azienda Autonoma delle Terme di Sciacca al Comune e che sono state catalogate con accuratezza dallo storico Pippo Verde, presente anche lui all'inaugurazione.

Sabato 10 febbraio live a Canicattì Shed in contrada Giuliana "Il Pagante" inaugura il tour. L'evento servirà presentare insieme ai suoi precedenti lavori, il nuovo singolo "Dress Code", entrato al numero 1 delle tendenze di Youtube con più di 2 milioni di visualizzazioni.