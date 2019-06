"Il cammino di solidarietà per sconfiggere insieme l'Alzheimer ed il Parkinson", l'evento alla Cattedrale

Sabato 29 giugno alle ore 12,30, ad Agrigento, in cattedrale, il gruppo di pellegrini del progetto "Il cammino della consapevolezza e della solidarietà per sconfiggere insieme l'Alzheimer ed il Parkinson". L'iniziativa è promossa dall'associazione familiari Alzheimer di Caltanissetta nel contesto del progetto italo americano The temple project di Vincent Simone.

Partiti il 21 giugno dalla cattedrale di Palermo arriveranno in giornata con tappa alla Cattedrale.

Sono stati nove giorni impegnativi, con uno sforzo fisico non indifferente, ma alla fine ha vinto la volontà. I cedimenti ci sono stati, ma la voglia di arrivare è stata tanta ed il gruppo ha superato tutte le difficoltà ed ha realizzato i suoi obiettivi.

Grandi accoglienze lungo la Magna via, comuni come Sutera, Cammarata, Grotte, hanno dialogato e condiviso questa missione e la finalità di aggregare solidarietà verso quelle famiglie che quotidianamente vivono le problematiche delle patologie dell'Alzheimer e del Parkinson.

Vincent Simone con il suo progetto e l'Associazione familiari Alzheimer di Caltanissetta hanno creato questo movimento per sensibilizzare le istituzioni ed avviare una riflessione per prendere consapevolezza del disagio provocato da queste malattie. Domenica 30 alle ore 10 si svolgerà, presso il tempio di Esculapio, una manifestazione finale alla presenza dei familiari delle persone con Alzheimer e Parkimson delle associazioni di Caltanissetta, Agrigento e di Palermo oltre che naturalmente dei pellegrini. Saranno presenti le autorità cittadine.