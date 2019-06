"IlluminiAmo Agrigento", monumenti e vicoli: ecco l'iniziativa

"lluminare tutti i monumenti della città per renderla più attrattiva, più bella e più sicura". E' questa l'esperienza che il gruppo Agrigento2030 vuol far vivere ai cittadini. L'evento si terrà venerdì 14 giugno, alle 21, in piazza Sinatra. L'iniziativa si inserisce nel progetto "IlluminiAMO Agrigento"

"Molti monumenti nella nostra città hanno un sistema di illuminazione notturna malfunzionante o addirittura assente - fanno sapere gli organizzatori dell'evento. Sono, infatti, al buio, il palazzo Pujades, palazzo Tomasi, ex colleggio dei Filippini, palazzo San Domenico, portali barocchi e molti altri ancora. Con questa azione vogliamo sollecitare l’amministrazione comunale affinchè predisponga, nel più breve tempo possibile, un piano di illuminazione capace di dare risalto e un degno valore storico a questi beni per rendere così l’immagine della città più attrattiva e più bella. Questa nuova illuminazione, inoltre, garantirebbe anche una maggiore sicurezza. Evento gratuito ed aperto a tutti.