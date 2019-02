Il week end della "Mandorlara", teatri e mostre: ecco gli eventi cult

Nuovo week end di febbraio, con eventi speciali e iniziative culinarie. Musica, teatro e rassegne: tutto quello che c’è da sapere sul fine settimana. E’ tempo di “Mandorlara”, in città i migliori ristoranti scaldano i motori con prezzi speciali e menù a base di mandorla. Ecco le iniziative migliori.

Al via la 12a edizione della Mandorlara 2019, la sagra del Mandorlo a Tavola dal 20 febbraio al 10 marzo, evento gastronomico molto atteso, che si incastra perfettamente con il 74esimo Festival del mandorlo in fiore. Ricchissimo il programma, dal 20 febbraio ben 12 ristoranti della città e provincia di Agrigento proporranno un menù d’eccellenza dedicato alle mandorle, il frutto più rappresentativo della famosissima Valle dei Templi, a questi menù è legato il quinto concorso tra ristoratori.

Tentotto anni di distanza, San Gerlando, patrono di Porto Empedocle, torna a “rendere visita” ai fedeli della cittadina marinara. La prima e unica presenza delle reliquie del patrono avvenne, come già detto, nell’ottobre 1981.

S’intitola “Humanity without borders”, ossia “Umanità senza confini”, ed è la mostra fotografica realizzata da Nuccio Zicari allestita alla FAM Gallery di Agrigento, dal 16 febbraio e fino al 24 marzo. Inaugurazione sabato 16, ore 17.30.

Sabato 23 e domenica 24 febbraio, presso il centro culturale Pier Paolo Pasolini, in via Atenea 123, ad Agrigento si terrà la prima Scuola Common Sicilia. Scuola Common come casa di quei cittadini che vogliono unirsi per dare forma e sostanza a pratiche, strategie e realtà di prevenzione civica del malaffare attraverso le comunità monitoranti, di cui “com.mon.” è appunto acronimo.

Con la famosa commedia “L’aria del continente” che Nino Martoglio scrisse nel 1915, per la regia e l’interpretazione di Pippo Pattavina, continua al Teatro “Pirandello” di Agrigento la venticinquesima stagione.

Sabato 23 febbraio, alle 20.30, ed in replica la domenica successiva, alle 17, sono in scena dodici attori che si cimentano in uno straordinario testo dell’autore belpassese, ricco di personaggi esilaranti, sanguigni, dall’immediata comunicativa e comicità.

Si presenta ufficialmente sabato 23 febbraio alle 17 una nuova realtà associativa affiliata all’Aics, l’associazione culturale Concordia di cui è presidente Angelo Cinque, da sempre appassionato di teatro. L’evento si svolgerà presso il ristorante Majisa del Villaggio Mosè.

Venerdì 22 febbraio alle 18 presso la Sala Blasco del Comune di Sciacca sarà presentato il racconto di Francesco Pira e Valentina di Salvo dal titolo “Angelino e Jennifer, non bastano i like”. Dialogherà con gli autori il sindaco di Sciacca Francesca Valenti.

I motori dei piccoli bolidi a quattro ruote, da domani torneranno a rombare sul piccolo circuito agrigentino. Si comincerà con le prove libere del sabato, che daranno ai team le necessarie indicazioni per ottimizzare le prestazioni dei kart, e consentire ai piloti di essere al al top per le gare di domenica.

In occasione della "Giornata internazionale della guida Turistica",l'associazione guide turistiche città di Agrigento mostrerà le bellezze della via Atenea con visite guidate gratuite. I percorsi speciali saranno quattro. Si comincerà domenica 24 febbraio alle 10:30 ed alle 16. Lunedì 25 febbraio dalle 10:30 ed alle 16. Ogni visita avrà una durata di circa un'ora e mezza