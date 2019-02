Giornata della guida turistica, Girgenti apre le porte ai visitatori: via ai percorsi speciali

In occasione della "Giornata internazionale della Guida Turistica",l'associazione guide turistiche città di Agrigento mostrerà le bellezze della via Atenea con visite guidate gratuite. I percorsi speciali saranno quattro. Si comincerà domenica 24 febbraio alle 10:30 ed alle 16. Lunedì 25 febbraio dalle 10:30 ed alle 16. Ogni visita avrà una durata di circa un'ora e mezza. Consisterà in una passeggiata lungo la Via Atenea, da Porta di Ponte fino a piazza Pirandello. La guida volontaria illustrerà i relativi monumenti ma solo dall'esterno. Il punto di incontro sarà Porta di ponte.