Giancarlo Giannini al teatro Pirandello, musica e buon cibo: il week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Musica, eventi ma anche teatri. In città è tutto pronto per i giorni del fine settimana. Dalla domenica del villaggio agli spettacoli speciali al teatro Pirandello. Musica e cultura, ma anche drink e selezioni gastronomica.

Nelle mura del castello Chiaramontano di Racalmuto la mostra personale di pittura di Alfonso Rizzo dal titolo "anima e corpo" a cura di Dario Orphée La Mendola. L' evento è organizzato e patrocinato da comune di Racalmuto e sponsorizzata dall’accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento. Alfonso Rizzo, artista racalmutese, vive e opera a Racalmuto nel paese di Leonardo Sciascia.

Gennaio periodo di saldi ed ecco che arrivano anche su ShopToday. Solo per i nostri affezionati lettori di AgrigentoNotizie un 15% di sconto in più su alcuni prodotti a catalogo inserendo in fase di acquisto il codice sconto SALDI15 (codice utilizzabile entro il 19 gennaio).

Piazza San Francesco in musica, per un fine settimana speciale. Dal 17 al 18 gennaio per week end rock e non solo. Ai dischi Peppe Sedino e Giuseppe Di Giacomo. Gli eventi sono totalmente gratuiti.

Il celebre attore Giancarlo Giannini, voce e volto tra i più noti e apprezzati in Italia, arriva al teatro "Pirandello" per uno spettaolo d'eccezione.

Si tratta di un recital, "Le parole note", un "singolare incontro", dicono, tra letteratura e musica. Con lui ci sarà il quartetto jazz di Marco Zurzolo. Un'esperienza di bellezza - dice una nota del teatro - che attraversa la letteratura italiana per arrivare, dopo una lunga serie di tappe, sul palco del Teatro Pirandello".

La domenica del villaggio al bar Moka. Musica e buon cibo per un evento unico nel suo genere. L’evento, gratuito, si svolgerà al Villaggio Mosè. Dalle 19 fino a tarda sera.

Il folle venerdì dell’osteria. Venerdì 17 gennaio dalle 19 e 30 musica, cocktail e proposte gastronomiche pre-cena. L’evento si terrà all’Osteria dei Folli. La selezione musicale è affidata a Giannino.