I festeggiamenti in onore di Pirandello, musica e movida: il week end

Ultimo week end di giugno. Discoteche a cielo aperto, aperitivi in riva al mare e non solo. E’ il fine settimana dedicato a Luigi Pirandello, il drammaturgo agrigentino, verrà festeggiato e onorato con una serie di eventi.

Il 28 giugno 1867 nasceva Luigi Pirandello. Nello stesso giorno, in occasione del 152 anniversario, saranno esposti presso la Casa natale di contrada Caos alcuni documenti dell’importante fondo documentario posseduto dalla Biblioteca Museo. Dalle 18 a mezzanotte una maratona di lettura racconterà il tema del viaggio declinato secondo le varie arti.

Boom di visitatori per la mostra “Fuori percorso”. L’evento che si è svolto al Museo Griffo ha registrato il sold out. La donazione di organi e tessuti, un atto nobile che dona la vita, un tema di interesse non soltanto sanitario ma collettivo che, però, è spesso vittima di pregiudizi e mancata conoscenza i quali rallentano le donazioni e, per conseguenza, consentono di salvare meno vite.

Sabato, alle ore 18, presso l’edificio ad ovest del Tempio dei Dioscuri, verrà inaugurato l’Antiquarium del Mare dedicato alla memoria di Daniele Valenti, funzionario della Soprintendenza e tecnico subacqueo, recentemente scomparso.

Counteless Cities, la biennale delle "Città del Mondo” animerà la Farm Cultural Park di Favara dal 28 giugno al 27 ottobre prossimi. La Comunità internazionale attiva alla Farm: fotografi, artisti, architetti e creativi provenienti da oltre 20 città di tutti i continenti, a conclusione di un’intensa settimana di eventi culturali, sarà accolta al Giardino della Kolymbethra per conoscerne la storia e godere della sua bellezza.

Domenica 30 giugno 2019, alle 19.00, sarà presentato presso il circolo di Cultura di Sciacca il nuovo libro di Pasquale Cucchiara dal titolo “Salvatore Bosco, il filosofo del popolo", edizioni Medinova, 2019. L’evento è organizzato dal circolo Arci “Progresso” di Sciacca presieduto da Giusita Maniscalco che introdurrà e coordinerà la presentazione.

Il venerdì al Borgo Santulì, l’evento in riva al mare. Non solo aperitivo al tramonto, ma anche una discoteca a cielo aperto. La serata è gratuita. Opening party venerdì 28 giugno. L’evento “Noche de fuego” è pronto a conquistare gli agrigentini.