La domenica di San Calogero, l'alba alla Valle ed il planetario: gli eventi del week end

Seconda domenica di luglio, l'ultima dedicata ai festeggiamenti di San Calogero. Il simulacro del santo, lascerà la chiesa alle 13. San Calogero abbraccerà gli agrigentini, percorrendo le principali vie cittadine. Una domenica di devozione, spettacoli pirotecnici e altro ancora. La città è pronta a vivere il suo fine settimana, eventi clou pronti a conquistare gli agrigentini.

Le iniziative della Valle dei Templi, le domeniche d'estate sono pronte a far vivere la magia dei luoghi eterni. Lo spettacolo all'alba, ma anche quello del tramonto. Ecco nel dettaglio tutte le iniziative. Gli eventi speciali della Valle dei Templi, le domeniche d'estate sono pronte a far vivere la magia dei luoghi eterni. Lo spettacolo all'alba, ma anche quello del tramonto. Ecco nel dettaglio tutte le iniziative.

Tutto pronto per un evento speciale. Sabato 13 luglio, il planetario di Joppolo Giancaxio organizza la prima edizione di “Occhi su Saturno”, evento dedicato al gigante gassoso e al cielo estivo. A partire dalle 19.30, sino alla mezzanotte diverse saranno le attività scientifiche, molte delle quali dedicate ai più piccoli.

Si terrà venerdi 12 luglio in piazza Umberto I, con inizio alle alle 21.00, la 17esima edizione del premio "Nino Martoglio" Città di Grotte. L'evento è ideato e diretto da Aristotele Cuffaro. La manifestazione sarà presentata da Francesco Bellomo e Claudia Tosoni.

Ritorna anche quest’anno ai piedi del Tempio di Giunone, nella Valle dei Templi, il "Festival del cinema archeologico”, organizzato dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei templi di Agrigento dal 17 al 20 luglio prossimi con inizio alle 21.

Alla camera di commercio di Agrigento prende il via la seconda edizione di “Crescere in Digitale”, un progetto di Anpal e Ministero del lavoro e delle politiche Sociali realizzato in partnership con Unioncamere e Google per diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese italiane.

Venerdì 12 luglio 2019, alle 18.30, sarà presentato presso il Caffè Letterario “Luigi Pirandello” di Agrigento il nuovo libro di Pasquale Cucchiara dal titolo “Salvatore Bosco, il filosofo del popolo", edizioni Medinova, 2019. L’evento è promosso dal territoriale Arci Agrigento in collaborazione con il Centro Culturale Pasolini, Libera e il Parco Letterario “Luigi Pirandello”.

Una settimana di dibattiti, serate a tema e anche alcune novità in materia di valorizzazione del territorio e di quel patrimonio di conoscenza e cultura che la “Strada degli Scrittori” ormai da alcuni anni cerca di raccontare e promuovere. Venerdì 12 luglio, alle ore 21, l’appuntamento sarà invece a Castrofilippo con don Luigi Ciotti per la serata "La Strada della Legalità". Un’importante occasione per discutere di mafia e antimafia, ma anche per raccontare un retroscena ad oggi inedito legato alla vita del giudice Paolo Borsellino.

Torna in esposizione al palazzo dei Filippini, lo straordinario "Mondo dei chiodi di Vetro" di Giosuè "Gino" Vetro, interessante mostra personale di sculture in ferro di un conosciuto professionista prestato all'arte.