Festeggiamenti per San Calogero, il programma

Questo fine settimana la città di Realmonte celebra i festeggiamenti in onore di San Calogero. Venerdì alle 21:30 ci sarà il concerto dei Luna Rossa a Piazza Umberto I. Sabato alle 18 in via Grande ci saranno i giochi tradizionali: “Iochi di na vota”. Alle 22 sarà la volta dei fuochi d’artificio, mentre alle 22:30 ci sarà l’esibizione di Clara Modica e Tinchite’. Domenica uscita del simulacro del Santo dalla Chiesa madre alle 14, messa in onore di San Calogero alle 18:30. Alle 21:30 a piazza Umberto I il concerto del gruppo etno folk Diapason.