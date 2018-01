Fan degli U2 in tour per la Sicilia, in vista del primo raduno si gira un video per Bono Vox

Sicilia chiama Irlanda, Sicilia chiama U2. Domenica 14 gennaio e domenica 21 gennaio i fan della band si daranno appuntamento in alcune delle più belle location dell'Isola per realizzare un video messaggio da inviare direttamente a Bono Vox. Tra le tappe anche Agrigento e la Valle dei Templi. Il video, diretto da un film maker professionista, servirà anche a promuovere il primo raduno siciliano dei fan della band, ancora in fase di organizazzione. La data ancora non c'è. Quel che è certo è che si terrà a Palermo nel 2018.

Gli organizzatori chiedono a chi ci sarà di indossare o portate con sè qualcosa che li identifichi con la band, bandiere e cartelli o qualunque altra cosa. "Questa iniziativa - spiegano gli organizzatori - ci aiuterà a creare la storia ed il messaggio che vogliamo condividere con la band. Un messaggio che avrà in se l’importanza che ha avuto la loro musica nelle nostre vite, la loro crescita come uomini ancor prima di rock star, rapportata ai nostri sogni alle nostre esperienze, ed in pieno stile 'confessioni' pertanto vogliamo raccontare il tutto attraverso l’immagine della nostra terra fatta di gente perbene e di fans che hanno vissuto insieme a loro la crescita dall’innocenza all’esperienza".

Tutte le tappa del tour:

Domenica 14 gennaio 2018

-Catania, pizza Duomo ore 10:00

(A seguire Etna)

-Caltagirone, Scala Santa Maria del Monte ore 12:30

-Agrigento, Valle dei Templi ore 16:30

Domenica 21 gennaio 2018

-Erice, Castello di Venere ore 10:00

-Monreale, p.zza Guglielmo II (Duomo) ore 14:00

-Mondello, (piazza) ore 15:30

-Palermo ( teatro Massimo ) ore 16:30.