Sere Fai d'estate, via agli appuntamenti: i week end tra arte e musica

L’emozione della luce sul finire del giorno sarà il leit motiv della terza edizione delle Sere FAI d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano che torna quest’anno rinnovata e ampliata: 24 i beni aperti straordinariamente in notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto per oltre 180 appuntamenti, che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica.

Installazioni d’arte, performances di musica e teatro, multimedia, video e light art saranno protagonisti della serata che inaugurerà il ciclo di “notti bianche” al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi, Agrigento. Sabato 16 giugno, dalle 18 alle 24, è in programma l’Opening Party “FAI and be happy”, a cura del Fai giovani, che coinvolgerà i visitatori in una vera e propria esperienza culturale da vivere e condividere.

Oltre alla presenza di molti artisti locali che esporranno le loro opere e installazioni, “Made al Sud” – impresa di e-commerce specializzata in prodotti enogastronomici siciliani – proporrà una selezione di cibi artigianali e una vasta gamma di presidi Slow Food, insieme alla Birra dello Stretto, mentre un’esibizione di showcooking a cura di GoSicily Sicilian Cooking Experience realizzerà la famosa “cubaita”, sorta di croccante della tradizione siciliana. Nel corso della serata, DJ set con Sebastiano D’Urso, Ruben ed Io, Hoopdance by Elisa D.A.