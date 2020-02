La sagra del cioccolato e la superluna, ecco il week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Musica, teatro ma anche speciali iniziative per un fine settimana ricco di iniziative. Mostre, ma anche cultura e tanto altro.

La golosità scende in piazza a Favara dove da oggi e sino a domenica prossima, l’arte dei maestri cioccolaterie italiani e francesi danno vita alla terza edizione della “Festa del cioccolato”. Manifestazione voluta dai commercianti della zona e patrocinata dal Comune di Favara.

Domenica 9 febbraio a partire dalle 18, percorsi al museo e planetario e osservazioni della prima "SuperLuna del 2020". Una serata dedicata al primo evento astronomico dell'anno che ha come protagonista la luna. Percorsi per grandi e piccoli ed uno spettacolo al planetario, visita guidata al museo e proiezioni di filmati e documentari e per finire osservazioni ai telescopi e riprese fotografiche.

Venerdì 7 febbraio alle ore 21, al Cine Teatro Lupo, appuntamento con la rassegna teatrale Ribera città delle arance per la stagione teatrale 2019/2020 organizzata dall'associazione Culturale 92ZERO16 con il patrocinio del Comune di Ribera e la direzione artistica di Enzo Raffiti.

Il circolo statale “Don Bosco” di Canicattì, diretto da Giuseppina Cartella, da sempre centro di eccellenza educativa, innovazione e ricerca pedagogica, nell’ambito del progetto lettura “Incontro con l'autore" ha l’onore di accogliere la celebre scrittrice Dacia Maraini, apprezzata autrice di narrativa, poesia, teatro e saggistica. L’incontro si terrà nell’elegante salone dell’istituto il giorno 12 Febbraio 2020 alle ore 11,30.

Cultura del '900 è il titolo del nuovo libro dello scrittore Francesco Cassar, apprezzato storico, autore di opere che hanno ripercorso e a volte riscritto la storia di Sciacca e quella di personaggi di grande rilevanza.

Via al primo foto contest della Fondazione Teatro Pirandello. Un contest social che mette in palio due biglietti per assistere al Gran Galà d'Opera del 16 febbraio 2020. Ogni vostro selfie, ogni immagine che scattate all'interno del teatro Pirandello, ha un valore: racconta un'esperienza ed è parte di una storia che creiamo insieme, con i nostri cartelloni e il nostro pubblico. Un album di ricordi.

L'anima del libro. Shoah. Conoscere con l'arte". È questo il titolo della mostra di arte contemporanea, con documenti storici del Museo ebraico di Roma.

Secondo appuntamento della rassegna Lager, promossa dal Comune di Sciacca, tramite la biblioteca “Aurelio Cassar”, con l’associazione culturale Nova. Dopo l’incontro Olocausto, di madre in figlia dello scorso 27 gennaio dedicato alle vittime della Shoah, si prosegue con una mostra degli artisti Franco Accursio Gulino e Flavio Tiberti, con pitture, fotografie, istallazioni e poesie.