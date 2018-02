Nomadi e Lello Analfino in piazza, musica e grandi eventi: ecco il week end in città

Musica, concerti e grandi ospitate: il primo fine settimana di febbraio è tutto da vivere. Eventi gratis e non solo. In piazza è grande festa per “Agrigento 2020”.

Primo week end di febbraio, la Valle dei Templi apre le porte agli agrigentini e non. La prima domenica del mese sarà possibile accedere gratuitamente tra le bellezze della Valle.

I Nomadi ad Agrigento. Una delle band più amata degli ultimi 50 anni sostiene la candidatura ad Agrigento capitale italiana della Cultura 2020. I “Nomadi” hanno voluto inviare il loro enorsement e sabato sono pronti a cantare per la città. L’evento si terrà in piazza Marconi, sabato 3 febbraio.

Si rinnova il rito. Ritorna l’evento storico della città, il Carnevale di Sciacca, con i suoi colori, i suoi costumi, i suoi carri allegorici, i gruppi mascherati, il suo inimitabile coinvolgimento.Un ricco programma, dunque, da sabato 3 febbraio fino a martedì 13 febbraio.

Domenica 4 febbraio, lo Juventus Club Valle dei Templi di Agrigento tra gli attesi e numerosi eventi annuali, ripropone il “Cake Contest 2018”. Tra i soci nella sede del club juventino della città dei templi, dieci partecipanti si sfideranno a suon di mestoli e cioccolata, sfornando torte e dolci tipici di ogni genere.

Dopo un lungo silenzio, alimentato da un certo sentimento antistatalista e da un cristianesimo municipale irretito in scomode parentele familiari, la chiesa ha affrontato con insistenza il problema delle mafie nel Sud Italia, in coincidenza con la stagione delle stragi e degli omicidi eccellenti.

“Essere genitori oggi all’era social”. E’ questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 2 febbraio alle 17. Alla giornata il sindaco di Racalmuto, Emilio Messana. Introdurrà l’incontro Angela Martonara, presidente Arci arcobaleno.

Trent’anni di satira a Sciacca, dal 1988 ad oggi. È una mostra antologica e il primo evento collaterale dell’edizione 2018 del Carnevale di Sciacca, un omaggio all’operatore culturale Vito Maggio, scomparso due settimane fa, appassionato di grafica satirica, nel trentennale della sua instancabile attività e partecipazione alla festa.

L’instancabile e certosino lavoro del direttore artistico della rassegna teatrale di Favara, Giuseppe “Cioppino” Crapanzano e di tutto lo staff della Cioppy Group Events, sta portando i meritati frutti. Infatti, tirando le somme di metà palinsesto teatrale, con grande soddisfazione possiamo affermare il successo di tutte le compagnie che, per la stagione 2017/2018, hanno calcato fino ad oggi il rinato palco del Teatro San Francesco di Favara.

Si chiama Federico Gardenghi, ha quasi 13 anni ed è il deejay più giovane del mondo. Nuova promessa del clubbing, Gardenghi ha suonato con Carl Cox ed i suoi video e le sue performance contano milioni di visualizzazioni. Federico Gardenghi suonerà ad Agrigento. Il giovanissimo deejay che ha divertito le spiagge di tutta Italia, sarà ospite in una nota discoteca della città. Con lui, nelle vesti di supporto e mentore, il padre. Federico Gardenghi sarà ad Agrigento il 3 febbraio.