Da Katia Ricciarelli al capodanno dei bambini, ecco gli eventi clou del week end

Ultimo week end dell’anno. In città i due giorni del sabato e la domenica saranno resi speciali da eventi più che mai apprezzati. Nel fine settimana artisti di spessore, ma anche presepi speciali e spettacoli. Ecco una selezione delle migliori iniziative in città.

Il 30 dicembre, altra data da segnare: ecco Katia Ricciarelli, una delle voci più straordinarie del nostro panorama, con una esibizione speciale, Vivere una fiaba, 50 anni di carriera, un lungo racconto che incanterà il pubblico, inizio spettacolo ore 19.

Domenica 29 dicembre 2019, alle ore 16,30 presso la “Sala Zeus” del Museo Archeologico “Pietro Griffo” di Agrigento, avrà luogo l’evento di premiazione dei vincitori del TeatrAnimainversi, il concorso di poesia organizzato dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento.

Andrà in scena il 28 dicembre 2019, in due repliche, alle 17,30 e alle 20,30, in una cornice speciale: il museo Archeologico Pietro Griffo, lo spettacolo 'Villa Malgiocondo', drammaturgia e regia Gaetano Aronica e Giovanni Volpe.

Una mostra di presepi, provenienti da diverse parti del mondo, sarà visitabile, fino al prossimo 6 gennaio, a Palazzo Ducale nell'ambito della manifestazione "Tra arte e fede nella città del Gattopardo". Sono presepi appartenenti a una collezione privata, la cultura del presepe nel mondo, l'espressione del cattolicesimo.

Il Capodanno dei Bambini, un modo divertente per i più piccini di attendere il nuovo anno con giochi, danze, zucchero filato, bolle di sapone, mascottes, esibizioni di danza caraibica

Raffadali ha voluto organizzare per festeggiare e celebrare l’importante riconoscimento ottenuto come il paese più riciclone d’Italia. Sabato 28 dicembre alle 22,30 musica live, “Quei Bravi Ragazzi”.

L’associazione musarte, con il patrocinio del comune di Favara, presenta la prima edizione del concerto di capodanno che si terrà giorno 28 dicembre 2019 alle ore 17 e 30 presso il castello Chiaramonte di Favara.

il Giardino della Kolymbethra, nella grotta che in epoca paleocristiana fu santuario rupestre, fino al 6 gennaio 2020 dalle 11.30 alle 14 rivivrà "Il Presepe dei Contadini" di Girgenti, realizzato secondo le consuetudini della Sicilia rurale. Alla Kolymbethra, nel cuore del Parco della Valle dei Templi di Agrigento, nella grotta che in epoca paleocristiana fu Santuario rupestre, anche quest'anno rivivrà la bellissima tradizione del presepe contadino realizzato secondo le consuetudini della Sicilia rurale.

Per festeggiare il successo riscontrato per le "Vie dei Tesori", a Naro arriva un concerto d'eccezione. Ad esibirsi sarà Aida Satta con il suo “Nell’andare”. Appuntamento per domenica 29, alle 19, nell’auditorium di Naro. Ad accompagnarla ci sarà la sua band: Alessandro Valenza al pianoforte, Davide Inguaggiato al contrabbasso, Davide Rizzuto al violino.