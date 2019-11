La "casa degli Dei", musica allo spazio Temenos e l'arte: il week end

Nuovo fine settimana nell’Agrigentino. Iniziative, eventi a cielo aperto ma anche teatri e cultura. Dalla rassegna cinematografica di Grotte, fino al concerto dello spazio Temenos. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul fine settimana. La Valle dei Templi apre le porte agli Dei con un evento del tutto speciale.

Cristiano Godano presenta ad Agrigento "Nuotando nell'aria". Il leader dei Marlene Kuntz è l'ospite atteso del secondo appuntamento della rassegna Artemenos. Dopo la presentazione del suo libro si esibirà con chitarra e voce.

Il cantante oltre a presentare il suo libro “Nuotando nell’aria” si esibirà in un set acustico chitarra e voce. A dialogare con l’artista sarà il giornalista musicale Antonio Pancamo Puglia.

"Lacrime di sale, lacrime di donne: la contronarrazione". È il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune di Sciacca, assessorati politiche sociali e Cultura, in collaborazione con la Biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, per contribuire con un momento di riflessione tutto al femminile al dibattito e alla sensibilizzazione sui temi suggeriti dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tutto pronto per la rassegna cinematografica dedicata al regista Beppe Cino e ideata e diretta da Aristotele Cuffaro. L'evento si terrà venerdì 22. Il cineforum organizzato dall’ associazione teatrale Culturale Nino Martoglio presieduta da Isabella Villani, è patrocinato dal comune di gFotte, dalla Fidapa (sezione di Racalmuto) e dalla Proloco “Herbessus”. A fine rassegna sarà presente il regista che dialogherà con il pubblico in sala.

Il racconto "Funerale col morto" di Massimo Benenato sarà presentato a Sciacca domenica 24 novembre in una serata che sarà anche un omaggio all'attore Franco Franchi. Nel corso della manifestazione saranno proiettati video e foto inedite del grande scrittore siciliano.

"Cos’altro è un tempio, se non la maestosa dimora di una divinità?" I greci questo lo sapevano benissimo e per edifici così importanti non potevano permettersi di lasciare nulla al caso: è questo il significato dell’itinerario di visita dedicato alla mostra didattica “La casa degli Dei".

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fissata dall’assemblea generale delle nazione unite il 25 novembre di ogni anno, la questura di Agrigento, in linea con le direttive del Ministero dell’Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza - direzione centrale anticrimine della polizia di Stato - nell’ ambito della campagna di protezione “Questo non è Amore”, ha organizzato, in sinergia con il tribunale e la Procura della Repubblica di Agrigento, un evento di informazione e sensibilizzazione.

La campagna #SiRestiArrinesci - con il supporto di Confcommercio e di Associazione Nazionale Studio e Lavoro di Agrigento - dà vita ad un incontro pubblico che si terrà venerdì 22 novembre 18 presso il Piano B ad Agrigento.

