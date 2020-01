Epifania in musica, a Canicattì arrivano i "KosaTosta"

Canicattì si prepara a vivere una Epifania a ritmo di musica. Deejay set con i "KosaTosta". L'evento si terrà in piazza Dante.

Superato il successo dello scorso anno, segno che gli sforzi profusi da tutti nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento sono stati apprezzati dai cittadini che, con grande entusiasmo, hanno animato le vie della Città fino alle luci dell’alba.

“Bellissimo vedere una Comunità, la mia Comunità, unita a festeggiare – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura – Ringrazio il Comitato Piazza Dante e tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito alla riuscita dell'evento gratuito in piazza. Fondamentale è stata la collaborazione tra il Comune di Canicattì, il Comitato Piazza Dante e le attività commerciali ed imprenditoriali che hanno creduto nella buona riuscita della serata, elementi che hanno permesso di trascorrere l’ingresso del Nuovo Anno in una Piazza rinata e in sicurezza e allegria, senza la necessità di doversi mettere su strada per raggiungere altre destinazioni.

Vogliamo offrire un’altra serata gratuita, il prossimo 5 gennaio, all’insegno del sano svago, con la stessa formula vincente del Concertone, sempre nella splendida cornice di Piazza Dante e sempre con il vincolo di munirsi del coupon.”