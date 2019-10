"Ecobonus e Sismabonus", via al seminario formativo: ecco quando

Seminario formativo ed informativo su “Ecobonus e Sismabonus” a Sciacca, nella sala “Blasco” del Comune. A partire dalle ore 10, la Cna saccense, in collaborazione con quella provinciale di Agrigento e regionale ed in collaborazione con gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri e geologi, accenderà i riflettori sul tema “della cessione immediata del credito di imposta” nell’ambito degli incentivi statali: vantaggi prodotti dalla Piattaforma di cui è protagonista la CNA, assieme ad altri soggetti ed enti accreditati che hanno aderito al progetto “Riqualifichiamo l’Italia”. Strutture condominali, e adesso anche singole unità abitative, possono essere oggetto di interventi, sia di efficientamento energetico che di natura antisismica. Questo modello, integrato ed innovativo, consente a chi vorrà effettuare questi importanti lavori, di accollarsi solo una parte limitata di costi, cioè quella non coperta dagli incentivi pubblici, per la quale è possibile comunque ricevere finanziamenti a tasso agevolato, mentre la restante fetta, quella più corposa che si aggira intorno al 75-80%, si assolve con il credito d’imposta che, rispetto all’iter tradizionale di recupero dilazionato in 10 anni, qui viene subito ceduto e monetizzato. Ad Agrigento è stato già avviato il primo cantiere per la riqualificazione di un condominio. In questo modo la Cna offre un importante strumento a beneficio del tessuto socio-produttivo. E’ evidente infatti che si favorisce la rigenerazione urbana, si rivaluta il patrimonio edilizio e si rimettono in movimento le imprese e l’economia.

Anche la Città delle Terme si prepara a sperimentare questa interessante novità. Domani saranno illustrati i contenuti e i percorsi tecnico-amministrativi e finanziari grazie agli interventi di Ludovico Glorioso, responsabile del progetto di Cna Sicilia, e dell’amministratore delegato del Consorzio Caec, Sebastiano Caggia, e grazie alla relazione di Giuseppe Montalbano, presidente Ecipa Sicilia. Le conclusioni saranno affidate al presidente provinciale della CNA di Agrigento, Francesco Di Natale. Il seminario, introdotto dal segretario provinciale Claudio Spoto, entrerà nel vivo dopo i saluti dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici Calogero Segreto, del coordinatore di Cna Sciacca Salvatore D’Amico e dei rappresentanti degli ordini professionali.