L'Adas "chiama" i donatori, ecco dove si può donare il sangue

Per consentire alla cittadinanza di donare il proprio sangue l’Adas, effettuerà una raccolta nei giorni di sabato 7 dicembre a Palma di Montechiaro in Piazza Bonfiglio dalle 8.00 alle 12.00. Inoltre si potrà donare anche domenica 08 dicembre saremo ad Agrigento a Porta di Ponte dalle ore 8.00 alle 12.00 ed a Comitini in Piazza Umberto dalle 8.00 alle 12.