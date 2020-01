Domenica al museo "Griffo", caccia al tesoro per bambini e spettacolo per gli adulti

Un lungo weekend al museo archeologico Griffo, ad Agrigento. Che pesca dalle tradizioni legate all’Epifania e le declina sia per i piccoli visitatori – a cui è dedicato un laboratorio domenica alle 16,30 – che per gli adulti per i quali lunedì alle 18,30 è stata costruita una particolare serata tra racconti e canti popolari della tradizione.

Domenica, nella giornata in cui l’intero sito – Valle dei Templi e Museo archeologico - sarà aperto gratuitamente per le "DomenichealMuseo" del MiBaCT, sarà dedicato un occhio particolare ai bambini che potranno partecipare ad una particolarissima caccia al tesoro, alla ricerca di “Animali mitologici pazzeschi” che affioreranno dalle vetrine del museo archeologico.

Dagli antichi vasi ai reperti, tra ippocampi e cavalli alati, i bambini potranno scoprire bestie fantastiche e altre più comuni, in un bellissimo gioco a ritroso nel tempo, alla ricerca degli animali che, come per magia, erano scappati dalle vetrine... E come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, non mancherà un premio finale "cioccolatoso". Partecipazione: 5 euro a bambino.



Sia sabato (alle 10,30) che domenica (alle 12 e alle 15) alla Valle dei Templi sarà possibile partecipare alle consuete visite guidate alla scoperta dei percorsi tematici lungo il parco archeologico. Da prenotare sul sito. Alla Valle dei Templi è sempre visitabile la mostra "Costruire per gli dei", la ricostruzione delle grandi strutture e dei marchingegni che furono utilizzati per erigere i templi.



Ma la vera festa sarà lunedì (6 gennaio): alle 18,30 nella sala del Telamone, sempre al museo Griffo, si chiuderanno le manifestazioni natalizie dell’“Epiphany Fest” con una silloge scenica ideata e diretta da Mario Gaziano, realizzata dal Pirandello Stabile festival con il patrocinio e il sostegno dell’Ente Parco Valle dei Templi di Agrigento, diretto da Roberto Sciarratta. Parole, canti popolari, racconti e danze pop sulla scia dei Re Magi.



Con Maria Grazia Castellana, Antonio Zarcone, Giovanni Moscato, Alfonso Marchica, Alfio Russo e Lillo D’Aleo, Angelo Cinque, Riccardo Terrazzino e i ballerini Caterina e Nicola Barberi della Scuola Lunarossa dei coreografi Simona Vita e Fernando Cinquemani (che firmano una sortita pop da Bocelli a Celine Dion), il soprano Caterina Pistone. Canti popolari proposti da Gioacchino Marrella e Mimmo Pontillo. Condurranno la serata Maria Peritore e Pasquale Palumbo. Ingresso gratuito.