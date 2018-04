"Dog days" e domenica del cibo: tutti gli eventi del week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Musica, eventi e tante iniziative per i due giorni del fine settimana. La domenica del cibo si festeggia a casa Pirandello, per un’iniziativa tutta da vivere. Al centro commerciale “La Fornace” un evento dedicato ai cani, con ospiti speciali.

Il libro “Gli Archi di Pasqua di San Biagio Platani” racconta, con gli scatti realizzati dal fotografo agrigentino Eduardo Cicala, la centenaria tradizione di una festa unica al mondo, esempio emblematico di esaltazione della fantasia e della creatività artistica popolare.

Sabato 7 e domenica 8 aprile 2018, al centro commerciale "La Fornace" di Cammarata, si terrà una due giorni interamente dedicata al cane. L'evento prevede un' expo dove si potranno trovare tutti i prodotti per il benessere e l'alimentazione del cane e uno spazio intitolato " il veterinario risponde" con Maria Pina Russotto.

In occasione della “domenica del cibo”, giornata proposta dal Mibact, Coop culture organizza una speciale giornata. Ad aprire le porte è la casa natale di Luigi Pirandello, visita guidata tra le bellezze e non solo. Infatti, domenica dalle 11 un tour per “l’olio di Pirandello”.

Si terrà domani al Teatro Sociale di Canicatti la presentazione del libro “Tutti gli uomini di Francesco” (Edizioni San Paolo, 384 pagine, 18 euro), scritto da Fabio Marchese Ragona, giornalista vaticanista del Gruppo Mediaset, originario di Canicattì. Alla presentazione, prevista per le 18.30, interverranno il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore televisivo di Retequattro. A moderare l’incontro sarà il giornalista Davide Lorenzano.

Boom di partecipanti per il terzo Concorso “Racconta il venerdì Santo a Licata” organizzato dalla Confraternita di San Girolamo della Misericordia di Licata. I numeri parlano chiaro sul successo di un’iniziativa voluta dal Governatore Angelo Gambino e dal Consiglio di Amministrazione. Sono 102 gli alunni delle seconde medie di tutti gli istituti di Licata che hanno partecipato.

Tutto pronto per l’edizione primaverile del caffè letterario: “Sulla strada della Legalità”. La rassegna è promossa dalla Questura di Agrigento il collaborazione con l’associazione culturale “Emanuela Loi”. Sabato 7 aprile alle 10 e 30 nel centro balneare della polizia di Stato il primo appuntamento in calendario con Alessandra Turrisi. La giornalista e scrittrice è autrice del libro “Paolo Borsellino. L’uomo giusto”.

Al teatro della Posta Vecchia in scena “That’s amore”, una commedia musicale di Marco Cavallaro. In scena anche Ramona Gargano, con la partecipazione di Marco Maria Della Vecchia. L’evento si terrà sabato 7 aprile alle 21 ed in replica, domenica 8 aprile alle 18. Ingresso 10 euro.

Seconda edizione primaverile del Caffè letterario: “Sulla strada della legalità”. Un progetto di lettura con un approfondimento sugli argomenti proposti degli autori delle pubblicazione che verranno presentate agli studenti. Gli incontri si terranno nella sala “San Michele” della Questura di Agrigento".