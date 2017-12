Al via la prima edizione del "Firria"

Siculiana, oggi la prima edizione di “Firria" organizzata dall’associazione FreeMind. La serata si svolgerà nel centro storico del paese tra la via Finestre e le vie adiacenti e vedrà le esibizioni musicali del duo “Adabell”, del “Trio Mass”, di Federico Doria e dei DJ nisseni “33giri”. Oltre alla buona musica, la serata permetterà ai visitatori la conoscenza dei prodotti locali vista la partecipazione di varie aziende di tutta la provincia. Inoltre, l'associazione FreeMind offrirà un vero percorso del gusto con varie degustazioni che andranno dai prodotti tipici e tradizionali ai piatti più ricercati e sfiziosi. All'interno del percorso sarà possibile visitare il presepe meccanico costruito dall'artista Antonino Siggia. Ospiti della serata, inoltre, saranno la "Nannaredda Acsi", guidata dal presidente Salvatore Balsano, che, ormai da anni, allieta le serate natalizie e le visite ai presepi con le melodie tipiche delle festività. Come ogni anno la FreeMind, anche nel periodo natalizio, è impegnata nella promozione del territorio siculianese e nello sviluppo culturale e turistico del borgo degli sposi. La serata, che prevede l'ingresso gratuito, avrà inizio dalle 20, ed è organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Leonardo Lauricella, che patrocina l'evento.