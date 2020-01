Siti archeologici gratis, un "dolce" presepe ed i laboratori solidali: il week end

Primo week end del nuovo anno, la Valle dei Templi apre le porte ai visitatori. Ingressi gratuiti a partire dalle nove del mattino. Non solo Valle ma anche il museo “Griffo” ed il principali siti archeologici dell’Agrigentino. Non solo archeologia ma anche "dolci" presepi e tanto altro. Ecco tutti gli eventi del week end.

Un lungo weekend al museo archeologico Griffo, ad Agrigento. Che pesca dalle tradizioni legate all’Epifania e le declina sia per i piccoli visitatori – a cui è dedicato un laboratorio domenica alle 16,30 – che per gli adulti per i quali lunedì alle 18,30 è stata costruita una particolare serata tra racconti e canti popolari della tradizione.

"Epiphany Fest 2020", lunedì sei gennaio l'evento nella sala Telamone del museo "Grifo". La manifestazione si terrà alle 18 e 30. Una silloge scenica ideata e diretta da Mario Gaziano, realizzata dal Pirandello stable festival con il patrocinio dell’Ente Parco valle dei Templi di Agrigento .

Anche quest'anno, ad Agrigento, è stato realizzato il "Dolce presepe" che rimarrà in esposizione da oggi e fino all'Epifania. Quest'anno, il tema del "Dolce presepe" è il quartiere del Rabato con la raffigurazione di tutte le 7 chiese. Inoltre, sono raffigurati, come di consueto, la Valle dei Templi e Bonamorone.

Canicattì si prepara a vivere una Epifania a ritmo di musica. Deejay set con i "KosaTosta". L'evento si terrà in piazza Dante.

Superato il successo dello scorso anno, segno che gli sforzi profusi da tutti nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento sono stati apprezzati dai cittadini che, con grande entusiasmo, hanno animato le vie della Città fino alle luci dell’alba.

Adas, effettuerà due raccolte , domenica 5 gennaio a Favara in Piazza Cavour dalle 8.00 alle 12.00 ed a Naro in Piazza Sant’Agostino presso la Casa dei Contemplattivi dalle 8 alle 12.

Sono quasi quattrocento le “nannareddri”, edicole votive collocate durante il periodo natalizio sulle facciate delle case con l’immagine del presepe, davanti alle quali i vari gruppi di musicanti ogni giorno della novena di Natale suonano e cantano le tradizionali e suggestive melodie natalizie composte ad Aragona.

Dal laboratorio solidale alla mostra di beneficenza. Protagoniste le donne. "Cuciamo legami" è il nome dato al laboratorio di “sartoria solidale” svoltosi nei mesi scorsi dentro la casa del volontariato e le cui opere saranno in esposizione nella Sala Blasco del Palazzo Municipale di Sciacca per una mostra di beneficenza.

"A festa di tri Re", via alla reppresentazione storico dell’epifania. L'evento si terrà da piazza Madonna degli angeli al presepe di via San Girolamo. Alle 18 SuperTombola Natalizia a Premi per bambini e famiglie – Biblioteca comunale F. La Rocca – Via Atenea 270.