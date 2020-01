Valle dei Templi gratis, arte e mototerapia: ecco gli eventi clou del week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Prima domenica del mese e dunque musei e Valle dei Templi gratis. Arte, musica e mostre: per un fine settimana all’insegna della cultura ma anche del sano divertimento.

Un libro inchiesta sulla mafia proveniente dall'Africa sub-sahariana scritto da un ispettore di polizia. Una ricostruzione storica e una cronaca sulla criminalità nigeriana, dopo anni di esperienza sul campo investigativo.

Come ogni domenica del mese i principali siti archeologici dell'Agrigentino saranno visitabili gratuitamente. Una sfilza di bellezze, ma anche musei e tanto altro con ingresso gratis. Domenica 2 febbraio ad aprire le porte ai propri visitatori sarà la Valle dei Templi, ed an he il museo Archeologico. Inoltre, aperta a tutti anche la casa Natale Luigi Pirandello.

Educare nell’era dei social network, la nuova missione del Masci”. E’ questo il tema di un convegno sulla comunicazione fortemente voluto dalla Segreteria Regionale della Sicilia del Movimento Adulto Scout Cattolici Italiani. Il convegno fortemente voluto dalla Segretaria siciliana, Rosanna Scuto Fiorini, è stato organizzato, su proposta del Vice Segretario regionale, Vincenzo Baldacchino, in provincia di Agrigento, a Favara presso il seminario vescovile domenica 2 febbraio 2020 dalle 9,30 alle 12,30.

Sabato 1 f ebbraio 2020 dalle 09:30 alle ore 13:30 presso i locali di Casa Sanfilippo, sede dell’Ente Parco Valle dei Templi, avrà luogo un incontro formativo dal titolo “Domogear"– la domotica per tutti”.

Domenica 2 febbraio alle ore 17,30 presso la Galleria d'arte Q Art & Craft diretta da Nuccia Quintini, sita in via Atenea 291 sarà inaugurata la personale di pittura di Mario Passarello dal Titolo "Quasi per Gioco", evento organizzato dall'associazione culturale Koinè.

"L'anima del libro. Shoah. Conoscere con l'arte". È questo il titolo della mostra di arte contemporanea, con documenti storici del Museo ebraico di Roma che il Museo Diocesano di Agrigento organizza dal 27 gennaio (Giornata della Memoria) al 30 aprile. Orari di apertura tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.

L'Adas torna in piazza. Anche per questo fine settimana sono previste due raccolte di sangue. L'associazione incontrerà i donatori domenica 2 febbraio a Castrofilippo al Viale Bonfiglio dalle 8.00 alle 12.00 ed a Naro in Piazza Sant’Agostino c/o i Contemplattivi dalle ore 8.00 alle 12.

La "Motor Life" presieduta dal presidente Rosario Farruggia in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus sezione Provinciale di Agrigento ha organizzato l’evento “Prendi il volo” giornata delicata alla Mototerapia.