Al teatro Pirandello in scena:"Concerto per orchestra e coro”

La rassegna “Un Teatro Per Tutti” si conclude con un ultimo grande appuntamento domenica 27 maggio alle 18.30. Sul palco del teatro Pirandello l’orchestra Filarmonica Demetra e il Coro Polifonico Free Melody si esibiranno in un "Concerto per orchestra e coro” diretto dal maestro Antonio Cusumano.

Un ricco repertorio con brani di Vivaldi, Mozart, Bach, Mascagni, Badelt e Morricone. Coordinerà l’orchestra il M° Salvatore Cusumano, mentre a condurre la serata sarà Pasquale Palumbo. Il coro “Free Melody”, guidato dall’insegnante di canto M° Debora Randazzo, è formato da quasi quaranta cantori provenienti da paesi diversi e limitrofi alla provincia di Agrigento, Favara, Racalmuto, Milena, Licata e Porto Empedocle. Numerosa anche l’orchestra Filarmonica “Demetra” formata da quasi cinquanta musicisti con un organico completo di archi, legni, ottoni e percussioni.

Dopo il concerto si svolgerà la cerimonia di premiazione della rassegna teatrale "Un Teatro Per Tutti”. A condurre sarà Barbara Capucci. Saranno presenti il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il presidente della Fondazione Teatro Gaetano Aronica e i membri della Giuria (Antonio Liotta, Francesco Principato, Lia Rocco, Annamaria Scicolone, Diego Romeo) che assegneranno alla compagnia locale che si aggiudicherà il primo posto un premio in denaro di 2.500 euro.