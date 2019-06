Concerti alla Valle dei Templi, i dieci anni de "La Fornace" e le opere: il week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Spettacoli alla Valle dei Templi, concerti d’eccezioni e opere speciali. Il fine settimana, il primo d’estate, è pronto a conquistare gli agrigentini. Ecco gli eventi clou della città.

Musica d’estate e live show a cielo aperto, al Villaggio Mosè arriva la band dei “Cammurria”. Passione, musica e spettacolo, per un evento pronto a conquistare centinaia di agrigentini. Il concerto, atteso, si terrà all’Insolito Posto. Il lounge bar pub è pronto ad ospitare l’evento.

Il centro commerciale “La Fornace” compie dieci anni. Un decennale in grande stile con ospiti e contest fotografici. I due giorni di eventi cominceranno sabato 22 giugno, alle 17.

Alexandra Richardson in città. Venerdì 21 giugno alle 17 presso il museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento si terrà l’Incontro con la curatrice della mostra di Alfonso Siracusa Orlando, che ne presenterà anche il catalogo, “The Hardcastle Project”.

Si terrà il 21 giugno l'evento del "Toscanini" che alle 21 nella splendida cornice del Tempio di Giunone nella Valle dei Templi di Agrigento in occasione della Festa della Musica celebrata. L’evento è il frutto del progetto internazionale di didattica, produzione e ricerca "Nuove musiche" promosso dall'istituto superiore di studi Musicali A. Toscanini di Ribera, con il patrocinio di Erasmus, Miur, Mibac, Commissione Europea, Siae, Associazione italiana per la festa della musica, Comune di Agrigento ed in collaborazione con Parco Archeologico Valle dei Templi.

Sabato 22 giugno, alle ore 20, al teatro del tempio di Giunone del Parco della Valle dei Templi, il maestro Marcelo Cesena, pianista brasiliano di fama internazionale, offrirà un concerto alla popolazione. Si tratta di un concerto solistico dedicato a Ennio Morricone. Il maestro eseguirà in prima mondiale un brano inedito, composto a quattro mani con Dorian Rimsin in occasione di questa performance nella Valle, da tempo sognata.

Il barocco di Naro e di Noto a confronto al museo civico. Due centri siciliani e il loro barocco saranno posti l’uno accanto all’altro, con le fotografie del siracusano Toni Mazzarella, nella mostra “Naro/Noto – La metamorfosi della maschera barocca in Sicilia”.

Il saggio "Il sistema Montante" di Salvatore Petrotto, verrà presentato presso la biblioteca comunale di Raffadali.

Dopo i saluti del sindaco di Raffadali, Silvio e Cuffaro e del dirigente scolastico Luigi Costanza, presidente del consiglio direttivo della biblioteca comunale, l'avvocato Stefano Catuara converserà con l'autore del libro.

La compagnia teatrale Empedocle, in collaborazione con il liceo classico Empedocle, con la Fondazione Empedocle per la promozione della cultura classica e con la casa del Musical di Agrigento, il 23 giugno, in doppio turno, per le numerose richieste, alle 21 e alle 22.30, presso il Teatro “Tempio di Giunone” , alla Valle dei templi di Agrigento, presenta la tragedia Medea di Euripide per la regia di Marco Savatteri.