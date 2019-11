I cioccolatini della ricerca Airc anche in città, ecco dove poterli acquistare

Nei giorni della ricerca, che quest'anno vanno dal 24 ottobre al 10 di novembre, esattamente sabato 9 novembre, i volontari dell'Airc tornano sulle piazze per offrire "i cioccolatini della Ricerca".

In più di 1.000 piazze, in tutta Italia, è possibile con una donazione di dieci euro, sostenere il lavoro dei ricercatori che con impegno costante si adoperano per rendere il cancro sempre più curabile. In città i volontari dell'Airc saranno presenti dalle 8 alle 13 nei seguenti posti: Villa Bonfiglio e piazzale Ugo La Malfa