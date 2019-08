Farm Film Festival, cinema sotto le stelle: ecco il programma

Per il quarto anno di fila arriva il Farm Film Festival, il cinema sotto le stelle che si svolgerà a Farm Cultural Park (Favara) da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre. Il Festival internazionale di cortometraggi vedrà più di 40 opere in concorso provenienti da 15 paesi in tutto il mondo e dai cinque continenti dopo aver passato una selezione molto dura di 450 opere proveniente da 50 paesi in tutto il mondo. Ogni sera l'orario di inizio sarà per le ore 21, le categorie sono cinque e c'è un premio in denaro di 1.000 euro che verrà decretato dallo staff di Farm Cultural Park, capitanato come sempre dai fondatori Andrea Bartoli e Florinda Saieva. Invece per tutte le altre categorie ci sarà una giuria di professionisti che valuterà le opere in concorso e premierà il migliore per ogni categoria (Corti a tema libero, corti di animazione, corti a tema, documentari e videoclip) più i premi come Miglior regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio, colonna sonora, attore e attrice. La giuria è composta da Luigi Roberto Mula, Gero Miccichè, Riccardo Gaziano, Beppe Manno e l'attrice Barbara Capucci.

Quest'anno, oltre ai finalisti, ci saranno tre ospiti speciali durante le serate: Maricetta Lombardo, due volte vincitrice del David di Donatello con i film "Gomorra" e "Dogman", entrambi di Matteo Garrone, l'attrice Selene Caramazza, molto giovane ma di grande prospettiva e con esperienze importanti in alcuni film della Rai tra cui il Commissario Montalbano ed il film "Cuori puri". Infine, a chiudere il Festival, l'ospite speciale sarà la Iena Ismaele La Vardera che presenterà alcuni spezzoni del suo documentario "Il sindaco", l'incredibile storia della sua candidatura come sindaco di Palermo vista da dietro le quinte.

Anche per questa edizione il direttore artistico sarà il regista agrigentino Marco Gallo che, pienamente soddisfatto del livello di questa edizione: "Sono molto contento del lavoro svolto fin qui, il livello dei cortometraggi è aumentato di anno in anno e ci rende orgogliosi poter ospitare o proiettare opere che hanno vinto i David di Donatello ed il Festival di Cannes o Venezia. Quest'anno inoltre avremo il piacere e l'onore di avere tre ospiti speciali come Maricetta Lombardo, Ismaele La Vardera e Selene Caramazza, tre siciliani che portano in alto il nome della nostra terra, ci tengo particolarmente a sottolineare la presenza di Maricetta perchè vincere un David di Donatello nel cinema è qualcosa di straordinario, vincerlo due volte è veramente storico e noi del Farm Film Festival vogliamo omaggiarla come si deve".