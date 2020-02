Maschere e sorrisi, ecco il carnevale di Racalmuto: via ai carri in città

Tutto pronto per l’edizione 2020 del carnevale di Racalmuto. L’evento prenderà il via giovedì 20 febbraio. Alla sala consiliare del Comune si terrà una rappresentazione teatrale. Sabato 22 e domenica 23 febbraio via alla sfilata dei carri. Musica e danze per le via Garibaldi e non solo. Sempre domenica il gran galà delle mascherine. L’evento si concluderà martedì 25 febbraio con l’arrivo dei carri allegorici in piazza Umberto.