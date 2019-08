Carmen Consoli in concerto, l'evento in piazza Mariano Rossi

Carmen Consoli nella sua Sicilia: unico concerto nell’Isola domenica 11 agosto sul palco dell’Azzurro Food: la cantautrice si esibirà in piazza Mariano Rossi alle 22, un evento a cura di Puntoeacapo, Futuris, Record Eventi, Pro Loco Sciacca Terme, possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Sciacca.

Carmen Consoli sarà accompagnata da una band di strumenti elettrici, con chitarra (Massimo Roccaforte), basso (Luciana Luccini) e batteria (Antonio Marra). Abituata da sempre a cucire sempre nuovi abiti per i suo brani, Carmen riproporrà la sua storia fatta di canzoni in una versione rock, come solo lei sa fare. I suoi brani hanno innumerevoli vite e il palco è il laboratorio dove sperimentare nuove versioni dei pezzi che sono già dei classici.

Il tour estivo sarà fatto di concerti speciali durante i quali Carmen porterà al pubblico le due anime, rock e acustica, che l'hanno accompagnata nel corso della sua ventennale carriera e che, alternandosi in lei con grande naturalezza, l'hanno resa una delle artiste più eclettiche del panorama musicale italiano e internazionale, riuscendo sempre a lasciare il segno tra le emozioni dell'acustico e le amplificazioni del rock graffiante.