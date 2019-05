"Cantine aperte", Al Bano in concerto ed il Vigata Comics: gli eventi clou

Fine settimana ricco di iniziative in città. E’ il week end dedicato alle “Cantine aperte”, tante aziende vinicole hanno scelto di aprire le porte ai visitatori. Al teatro Pirandello arriva Al Bano, sarà lui l’ospite d’onore del premio “Mimosa d’oro”.

L'evento si svolgerà domenica 26 maggio 2019 alle 17 al teatro Pirandello di Agrigento. A ricevere il prestigioso riconoscimento, giunto alla 29esima edizione, promosso dal Centro culturale “Renato Guttsuo” di Favara presieduto da Lina Urso Gucciardino Claudia Lodesani, presidente nazionale di Medici senza Frontiere Italia. Tra gli ospti dell'evento, il cantante Al Bano.

Si inserisce tra i più importanti eventi a livello regionale, abbraccia un settore di ampio interesse che coinvolge tanto i professionisti quanto i cittadini, racchiude seminari, convegni e diverse iniziative collaterali. Stiamo parlando di “Una fiera per costruire”, promossa e ideata da Gea Comunicazione & marketing di Gianpaolo Baio e Angelo Buscaglia, quest’anno giunta alla terza edizione, che aprirà i battenti.

Continua la rassegna di "Sciacca, Libri in festa", iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, insieme a diversi enti, associazioni, club service, scuole, librerie, editori della città.

"Perché il mio medico non mi ha informato? La terapia con la cannabis crea “dipendenza”?” Sono le domande più frequenti che un farmacista o un medico si sentono rivolgere da pazienti che potrebbero essere trattati - o contenere gli effetti a volte devastanti delle loro malattie - con terapie a base di cannabis.

Tutto pronto per l'incontro di presentazione del libro "Figli dei boss - Vite in cerca di verità e riscatto". L'evento si terrà ad Agrigento all'ex collegio dei Padri Filippini di via Atenea, il prossimo 25 maggio alle 10.30. Inizialmente la presentazione del libro avrebbe dovuto tenersi alla libreria Paoline di via Atenea. La voglia di esserci da parte di diverse scolaresche ha imposto il cambio di location.

Piraterie, edito da Medinova, l’ultimo libro di Francesco Pira, sociologo e professore di comunicazione e giornalismo all’Università di Messina sbarca a Canicattì sabato 25 maggio 2019 alle 17,30 a Palazzo Lombardo, nella Sala della Musica in Corso Umberto I al civico 39. Ad organizzare l’evento l’associazione Culturale Athena, presieduta dall’avvocato Giovanni Salvaggio.

Tutto pronto per il Vigata Comis. L'evento si terrà nei giorni di: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio 2019. Location dell'iniziativa è Porto Empedocle. Una fiera speciale nel mondo del fantasy, dei fumetti ai videogiochi, passando attraverso i “cosplayer” . L'evento è dedicato a coloro che amano vestirsi come i loro personaggi del mondo videoludico e fantasy preferiti.

E’ il week end di “Cantine aperte”. L’evento, negli anni, è diventato una sorta di appuntamento fisso con il buon gusto. Anche l’Agrigentino è pronto ad accogliere migliaia di visitatori che, oltre, ad assaggiare un buon vino avranno la possibilità di acquistarli direttamente in azienda e conoscere le cantine. Dal produttore al consumatore, un movimento che negli anni è diventato anche e soprattutto turistico. Un movimento che diverse cantine hanno deciso di sposare, aprendo le porte ai visitatori.