"Cake contest 2018" allo Juventus club Valle dei Templi

Domenica 4 febbraio, lo Juventus Club Valle dei Templi di Agrigento tra gli attesi e numerosi eventi annuali, ripropone il “Cake Contest 2018”. Tra i soci nella sede del club juventino della città dei templi, dieci partecipanti si sfideranno a suon di mestoli e cioccolata, sfornando torte e dolci tipici di ogni genere. Una domenica speciale e di gusto in collaborazione con Akropolis, Pasticceria Moulin Rouge e Pasticceria Pinzarrone, con una giuria d’eccezione che avrà l’arduo compito di classificare e premiare la disputa tra i grembiuli in lizza, fino alla proclamazione del podio finale. La terza piazza si aggiudicherà una cena nella Trattoria da “Mimmo”, il secondo classificato una cena da “Akropolis”, mentre il vincitore potrà usufruire di un pernottamento in una località siciliana omaggiato dallo storico club cittadino presieduto da Salvatore Capraro. Il Cake Contest avrà inizio subito dopo il fischio finale di Juventus-Sassuolo delle 15 trascorrendo in “dolce” armonia l’ennesimo appuntamento a tinte bianconere da non perdere firmato Juventus Club Valle dei Templi.