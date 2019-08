Binari d'estate tra la Valle dei Templi e Porto Empedocle, il programma

Proseguono gli appuntamenti del cartellone denominato "Binari d'Estate - tra la Valle dei Templi e il parco ferroviario di Porto Empedocle " organizzato da Fondazione FS in collaborazione con le associazioni Ferrovie Kaos e Mariterra. Ieri alla stazione di Porto Empedocle ha avuto luogo il primo appuntamento della stagione, con la proiezione del film "Sulla mia pelle".



Domani, giovedì 8 agosto, suggestivo viaggio in treno storico con partenza alle ore 18 dalla stazione di Agrigento Centrale con Festivalle Express: sarà possibile raggiungere Tempio di Vulcano dove è in programma la grande kermesse musicale che si svolge nel parco archeologico. Sarà possibile, terminati gli spettacoli, tornare comodamente ad Agrigento utilizzando il treno 22.33 e alle 00.43.



Al parco ferroviario di Porto Empedocle, sempre domani 8 agosto, è in programma la presentazione del libro "Sud del sud" di Alan Scifo.



Venerdì 16 agosto nuovo appuntamento in treno storico con partenza alle ore 19.05 da Agrigento C.le. Il programma prevede una sosta a Tempio di Vulcano con omaggio al maestro Camilleri, letture e musica a cura di artisti del territorio. Giunti a Porto Empedocle i viaggiatori del treno saranno coinvolti in una camminata nel cuore del centro storico di Vigata. Il ritorno è previsto per le ore 23.30.

Sabato 17 agosto alle ore 16.00 dalla stazione di Agrigento C.le partirà il treno storico del gusto con degustazione Slow Food a Porto Empedocle e ritorno alle 19.30. Alle 20.30 in treno ripartirà alla volta del Parco ferroviario dove è in programma Try in Fest evento musicale con protagonista la musica live di Alessio Bondì in trio, stand di prodotti tipici e tanto altro ancora. I Domenica 18 agosto, altra suggestiva corsa in treni storico al tramonto, con partenza da Agrigento C.le alle ore 19.05. A Tempio di Vulcano omaggio a Camilleri con letture a cura di Paolo Di Noto e musica del maestro Graziano Mossuto. Infine a Porto Empedocle previsto un concerto per fiati jazz dal titolo "Metamorfosi".