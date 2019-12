Babbo Natale in 500, musica e teatri: ecco gli eventi clou del week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Musica, Natale e teatri per un fine settimana all’insegna del tempo libero. Dalle mostre ai presepi, passando per la beneficenza. Ecco gli eventi del fine settimana.

Sabato 14 dicembre alle 11, presso il palazzo della Banca d’Italia di Agrigento, verrà presentata alle autorità civili, militari, religiose e alla stampa la mostra documentaria "La Città Aurea". Urbanistica e Architettura ad Agrigento negli anni Trenta, alla presenza del presidente della Regione Siciliana e assessore dei Beni culturali Nello Musumeci e del Dirigente generale dei Dipartimento dei Beni culturali e Identità siciliana Sergio Alessandro.

Teatro in festa venerdì pomeriggio nell’auditorium dell’Istituto Professionale per i servizi, il commercio, l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Nicolò Gallo”. Organizzato dalla presidenza provinciale dell’Aics, si svolgerà con inizio alle 18 la cerimonia di consegna dei premi teatrali “Mascherone d’Oro” 2019.

Una mostra di presepi, provenienti da diverse parti del mondo, sarà visitabile, fino al prossimo 6 gennaio, a Palazzo Ducale nell'ambito della manifestazione "Tra arte e fede nella città del Gattopardo". Sono presepi appartenenti a una collezione privata, la cultura del presepe nel mondo, l'espressione del cattolicesimo“.

Per il terzo anno consecutivo il Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Agrigento, in occasione del santo Natale, organizza domenica 15 dicembre alle 10 la terza Edizione “Babbo Natale in 500”. I partecipanti si ritroveranno nel piazzale antistante l’Ospedale per poi raggiungere i due reparti. L'iniziativa, per il terzo anno di fila, è pronta a raccogliere consensi. L'evento, negli anni passati, è stato tra i più apprezzati.

Via alla quarta edizione del premio "Karkinos", organizzato dall'associazione “Antiche tradizioni popolari” presieduta da Carmelo Cantone. Il premio verrà assegnato a otto agrigentini che si sono distinti nel proprio campo lavorativo a livello nazionale, internazionale ma anche locale.

Il comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” anche quest’anno, in collaborazione con la parrocchia San Nicola, le attività commerciali e gli abitanti del quartiere, si è mosso al fine di curare lo spirito natalizio e il clima di festa durante questi giorni speciali, combinando in un unico programma tutte le iniziative che riguarderanno il quartiere intero durante le festività natalizie.

Si inaugura sabato 14 dicembre 2019 alle 19:30 nelle mura del castello Chiaramontano di Racalmuto, e si concluderà giovedì 30 gennaio 2020, la mostra personale di pittura di Alfonso Rizzo dal titolo "anima e corpo" a cura di Dario Orphée La Mendola.

Sarà presentato il prossimo 14 dicembre, alle 10,30, nei locali del "Circolo Empedocleo" di Agrigento l'edizione 2020 del calendario regionale dell'associazione nazionale bersaglieri, quest'anno integralmente dedicato al raduno interregionale svoltosi ad Agrigento il 4, 5 e 6 ottobre scorsi.

Rotary club dell'area Akragas, col patrocinio del Comune di Agrigento, hanno organizzato un concerto di beneficenza pro Rotary foundation, l’evento si svolgerà il 15 dicembre alle ore 18 al teatro Pirandello di Agrigento. Il concerto sarà eseguito dall'orchestra dell'istituto superiore di studi musicali “Arturo Toscanini“ di Ribera.

Due iniziative in programma oggi a Sciacca in occasione della ricorrenza di Santa Lucia. Sono state promosse dal Comune di Sciacca in collaborazione con gli istituti superiori “Amato Vetrano” e “Don Michele Arena” nell’ambito delle iniziative natalizie. Si terranno nell’atrio superiore del palazzo municipale. Un terzo evento, che si svilupperà nei prossimi giorni, vedrà protagonista l’artista Lucia Stefanetti.“