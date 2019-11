"Walk in the Valley", itinerario ambientale nella Valle dei Templi

"Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi è uno dei siti archeologici più grandi del mondo.

Oltre alla magnificenza dei suo templi dorici, il Parco contiene al suo interno un importante patrimonio paesaggistico ed ambientale, conseguenza del miscuglio di elementi naturali e l’azione dell’uomo.

Mandorleti, uliveti, vigneti per la produzione di uva e vino, pistacchi, mirti, carrubbi, alberi da frutto e piante ornamentali, rendono tutta l’area del Parco un vero e proprio museo ambientale. Inoltre la presenza di giganteschi ulivi “saraceni” sono stati censiti e catalogati come “Alberi monumentali” nel volume” I grandi alberi di Sicilia”: “I Patriarchi della Valle dei Templi”.

Grazie al racconto da Lillo Alaimo agronomo del Parco, giorno 1 dicembre si andrà alla scoperta di una valle affascinante, lontana dai percorsi turistici e per questo poco conosciuta. Si conoscerà il progetto Diodoros con la produzione e la commercializzazione di vino e olio proveniente dalle colture del parco. Per partecipare basterà presentarsi alle 9 ingresso porta V Valle dei Templi, con scarpe comode ed uno zainetto con acqua.